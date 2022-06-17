Україна не згодна з таким рішенням: Мінкульт про скасування проведення Євробачення в Україні

За словами голови відомства Олександра Ткаченка, Україну поставили перед фактом, не надавши можливості обговорити інші варіанти, які б могли влаштувати всі сторони.

Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на заяву Європейської мовної спілки про те, що Україна не зможе наступного року прийняти Євробачення. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення — коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів," — зазначив Ткаченко. Мінкульт вважає, що є всі підстави для проведення подальших перемовин для того, щоб знайти спільне рішення, яке задовольнятиме всі сторони.

Міністр культури у пості зазначив, що українці чесно виграли Євробачення-2022 і в зазначені терміни виконали необхідні умови щодо процесу погодження проведення конкурсу в Україні, а саме "надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу".

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"Проведення Євробачення — 2023 в Україні — це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз," — вважає Ткаченко, і зазначає, що Мінкульт вимагатиме у Європейської мовної спілки змінити це рішення.

Нагадаємо, що Україна отримала право проведення пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році після того, як український гурт Kalush Оrchestra переміг на Євробаченні-2022.

Наприкінці травня стало відомо, що Євробачення-2023 може відбутися в Києві. За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника "у столиці України є весь необхідний інвентар для організації та проведення міжнародного пісенного конкурсу у 2023 році на відповідному рівні".

А в середині червня заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна вже почала підготовку до пісенного конкурсу: "Головне питання — безпека".