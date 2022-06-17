Украина не согласна с таким решением: Минкульт об отмене проведения Евровидения в Украине

По словам главы ведомства Александра Ткаченко, Украину поставили перед фактом, не предоставив возможности обсудить другие варианты, которые могли бы устроить все стороны.

Министерство культуры и информационной политики Украины отреагировало на заявление Европейского языкового союза о том, что Украина не сможет в следующем году принять Евровидение. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

"Украина не согласна с характером принятия такого решения — когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов", — отметил Ткаченко. Минкульт считает, что есть все основания для проведения дальнейших переговоров для того, чтобы найти общее решение, удовлетворяющее все стороны.

Министр культуры в посте отметил, что украинцы честно выиграли Евровидение-2022 и в указанные сроки выполнили необходимые условия по процессу согласования проведения конкурса в Украине, а именно "предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса".

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

"Проведение Евровидения-2023 в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас", — считает Ткаченко, и отмечает, что Минкульт потребует у Европейского языкового союза изменить это решение.

Напомним, что Украина получила право проведения песенного конкурса Евровидения в 2023 году после того, как украинская группа Kalush Оrchestra победила на Евровидении-2022.

В конце мая стало известно, что Евровидение-2023 может состояться в Киеве. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, "в столице Украины есть весь необходимый инвентарь для организации и проведения международного песенного конкурса в 2023 году на соответствующем уровне".

А в середине июня заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина уже начала подготовку к песенному конкурсу: "Главный вопрос — безопасность".