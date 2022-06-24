Пэрис Хилтон призналась в любви к Украине (видео)

Знаменитость получила свой сине-желтый амулет.

40-летняя светская львица Пэрис Хилтон публично выразила свою поддержку народу Украины, противостоящему российскому нашествию. Знаменитость получила в подарок сине-желтый амулет и призналась в любви к Украине. Соответствующее видео появилось на просторах Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На международном фестивале творчества "Каннские львы" во Франции Пэрис Хилтон пообщалась с девушкой из Украины — тренером по фитнесу Нелли Гарденс. По словам украинки, американская звезда радо приняла в подарок сине-желтую ленту и призналась в любви к Украине.

[ + – ] Пэрис Хилтон призналась в любви к Украине

"Каннские львы. День 3. Моя миссия на сегодня. Теперь @parishilton имеет свой собственный сине-желтый флаг на руке. Слава Украине! ps она была очень мила и призналась, что любит Украину", — отметила тренер.

[ + – ] Пэрис Хилтон в Каннах

"Провели невероятное время в @Cannes_Lions с блестящими умами и новаторами! ✨ Очень рады всем будущим проектам! ⚡️Понравился мой шикарный наряд @LanvinOfficial, благодаря которому я чувствовала себя полноценной #BossBabe. 👑" — прокомментировала свой визит во Францию светская львица.

Напомним, Украину поддерживает целый ряд мировых знаменитостей. Накануне Львов, а затем и Киев посетил голливудский актер Бен Стиллер.

Также Фокус писал о неожиданном визите в Украину актрисы Анджелины Джоли в начале мая 2022. Приезд знаменитости мирового масштаба наделал много шума в Сети.