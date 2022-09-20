Улюблений собака Періс Гілтон зник під час фотосесії

Знаменитість обіцяє будь-яку винагороду "без зайвих питань". Для пошуку тварини вона навіть найняла спеціального детектива.

Related video

41-річна світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон благала про допомогу, оскільки зникла її улюблена чихуахуа на прізвисько Даймонд Бебі. Про це найзнаменитіша блондинка Америки написала у своєму Instagram.

За її словами, собаку востаннє бачили 14 вересня в районі Беверлі-Гіллз неподалік Малхолланд-драйв і Кларендон-роуд.

"Я була на фотосесії, і ми переїжджаємо, і один із вантажників, мабуть, залишив двері відчиненими. Моя сім'я та друзі допомагали мені шукати всюди в моєму районі та ходили від дверей до дверей, але ми досі не знайшли її", — написала Гілтон.

Заради того, щоб знайти вихованицю, Періс готова на все. Вона вже найняла детектива з пошуку свійських тварин і навіть цікавиться, які дрони можна використовувати, щоб знайти улюбленицю.

"Будь-хто, хто коли-небудь любив домашню тварину та втратив її, зрозуміє цей біль, який я відчуваю. Моє серце розбите. Я була в сльозах, така сумна та пригнічена. Я відчуваю, що частина мене відсутня, і без неї тут усе не так. Diamond Baby — моє все, вона дійсно як дочка для мене. Ми були нерозлучні, вона була моїм найкращим другом і завжди була поряд зі мною", — продовжила вона.

Гілтон зізналася, що не наважувалася одразу розповісти про зникнення собаки, оскільки боялася, що хтось із її недоброзичливців може нашкодити вихованиці зірки. Але тепер вона "в розпачі".

"Чим більше часу минає, тим менші шанси знайти її", — наголосила знаменитість.

Вона попросила підписників допомогти порадами щодо пошуку собаки, а також запропонувала будь-яку винагороду "без зайвих питань" за повернення тварини.

[ + – ] Даймонд Бебі зникла 14 вересня Фото: Скриншот

Даймонд Бебі Періс подарували восени 2016 року. Ім'я для тварин Гілтон допомогли вибрати шанувальники.

Нагадаємо, Періс Гілтон у блискучому боді виступила зі своїм діджей-сетом у Бельгії.