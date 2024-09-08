"Не може бути": внучка знайшла знімок прабабусі й не повірила своїм очам (фото, відео)

В описі до відео Ліндсі Булліс пожартувала, що прабабуся — це її загублена близнючка, яка жила 150 років тому.

Related video

Художниця Ліндсі Булліс з Вісконсина (США) дослідила родинне дерево й виявила неймовірну схожість зі своєю прабабусею по батьковій лінії, яку звали Мері Беквіт. Жінка розповіла про це на своїй сторінці у TikTok, миттєво потрапивши в тренди соціальної мережі.

Як можна побачити на опублікованому "зернистому" знімку, 28-річною Булліс та Беквіт, яка жила з 1805 по 1873 рік, мають практично ідентичні риси обличчя.

"Я почала досліджувати свій родовід, бо мало що знаю про свою батьківську лінію, окрім бабусь та дідусів. Коли побачила фото прабабусі Мері, то відразу відчула особливий зв'язок з нею. Мої друзі та родичі теж вважають цю схожість неймовірною", — розповіла Булліс в інтерв'ю Newsweek.

Американка поділилася відкриттям у TikTok, опублікувавши відео з фотографією Беквіт на фоні. В описі авторка пожартувала, що прабабуся — це її "давно загублена близнючка столітньої давнини".

Ліндсі Булліс та її прабабуся Мері Фото: Lindsay Bullis | Whimsical Art By Lindsay

Це відео зібрало понад 4,1 млн переглядів та 531 тисячу вподобань. Користувачі соціальних мереж були вражені дивовижною схожістю двох жінок.

"Це містика. Схожість незаперечна";

"У вас точнісінько її риси. Так круто";

"Близнючки, не інакше";

"Після цього я готовий повірити в перевтілення душ";

"Не може бути. Як таке можливо?";

"Ласкаво просимо назад, сестро".

Пізніше Ліндсі зазначила, що завдяки цьому ролику у неї з’явилося багато нових підписників та шанувальників її художньої творчості.

"Приємно, що прабабуся в такий спосіб допомагає мені на мистецькому шляху", — додала американка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Менді Банч з Техасу (США), яка переглядала коробку з дитячими фотографіями, коли помітила короткий напис на одному з архівних знімків. Прочитавши цю ремарку, посмішка на обличчі жінки зникла й з’явилось "зовсім інше почуття".

Крім того, лише однієї фотографії вистачило пильній жінці, щоб викрити свого чоловіка у зраді й покласти край шлюбу. Свою історію вона розповіла в соцмережі, опублікувавши селфі чоловіка в дзеркалі й поцікавившись в інших користувачів, що в цьому кадрі не так.