Жінка милувалась дитячим фото, а потім знайшла коментар від матері: що вона написала

Менді Банч зізналась, що цей коментар змусив її замислитися. Вона давно не спілкується зі своєю мамою, яка скоро знову вийде заміж.

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Менді Банч з Техасу (США) переглядала коробку з дитячими фотографіями, коли помітила короткий напис на одному з архівних знімків. Прочитавши цю ремарку, посмішка на обличчі жінки зникла й з’явилось "зовсім інше почуття", пише видання Newsweek.

"Ми з колишнім чоловіком розлучилися чотири роки тому, але у нього довгий час зберігалась коробка з моїми речами. Минулого тижня нарешті змогла домовитися з ним й забрати речі. Переважно це були фотоальбоми. Звісно, я почала їх переглядати", — розповідає американка.

На цих світлинах були щасливі моменти з дитинства Банч. Зокрема, милий кадр, на якому вона усміхається від вуха до вуха під час сімейної подорожі на човні свого дідуся.

"Пам'ятаю, як дідусь взяв мене приміряти рятувальні жилети і вибрав той, що на фото. Коли ж перевернула фотографію, аби побачити, що зазначено на звороті, то вираз мого обличчя змінився", — розповідає жінка.

Менді у дитинстві каталась на човні свого дідуся Фото: Maaaaaandi | TikTok

У підписі, залишеному її матір’ю, йшлося: "Менді, коли ми їздили на озеро в мій вихідний. Зверніть увагу на її сумку з печивом. Вона не виходить з дому без нього. Сьогодні сказала, що солодке корисне для організму. У цей день я спробувала покататися на водних лижах".

Банч зізналась, що цей коментар змусив її замислитися, адже вона давно не спілкується зі своєю мамою, яка невдовзі планує знову вийти заміж і запросила дочку на весілля.

"Спочатку я сказала, що не зацікавлена у стосунках з нею, але потім взяла час на роздуми. Батьки не живуть вічно, чи не так?" — поцікавилась Менді у своїх підписників в TikTok.

Напис від матері на звороті фото Фото: Maaaaaandi | TikTok

Один з коментаторів написав під знімком: "Ви самі обираєте, який бік фотографії залишите догори ногами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 22-річна спортсменка Конні Уайт з Фолкерка (Шотландія) потрапила в дуже незручну ситуацію, коли опублікувала в мережі свою фотографію у дзеркалі, не помітивши однієї курйозної деталі позаду себе.

Крім того, лише однієї фотографії вистачило пильній жінці, щоб викрити свого чоловіка у зраді й покласти край шлюбу. Свою історію вона розповіла в соцмережі, опублікувавши селфі чоловіка в дзеркалі й поцікавившись в інших користувачів, що в цьому кадрі не так.