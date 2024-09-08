Женщина любовалась детским фото, а потом нашла комментарий от матери: что она написала
Мэнди Банч призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься. Она давно не общается со своей мамой, которая скоро снова выйдет замуж.
Мэнди Банч из Техаса (США) просматривала коробку с детскими фотографиями, когда заметила короткую надпись на одном из архивных снимков. Прочитав эту ремарку, улыбка на лице женщины исчезла и появилось "совсем другое чувство", пишет издание Newsweek.
"Мы с бывшим мужем развелись четыре года назад, но у него долгое время хранилась коробка с моими вещами. На прошлой неделе наконец смогла договориться с ним и забрать вещи. В основном это были фотоальбомы. Конечно, я начала их просматривать", — рассказывает американка.
На этих фотографиях были счастливые моменты из детства Банч. В частности, милый кадр, на котором она улыбается от уха до уха во время семейного путешествия на лодке своего дедушки.
"Помню, как дедушка взял меня примерить спасательные жилеты и выбрал тот, что на фото. Когда же перевернула фотографию, чтобы увидеть, что указано на обороте, то выражение моего лица изменилось", — рассказывает женщина.
В подписи, оставленной ее матерью, говорилось: "Мэнди, когда мы ездили на озеро в мой выходной. Обратите внимание на ее сумку с печеньем. Она не выходит из дома без него. Сегодня сказала, что сладкое полезно для организма. В этот день я попробовала покататься на водных лыжах".
Банч призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься, ведь она давно не общается со своей мамой, которая вскоре планирует снова выйти замуж и пригласила дочь на свадьбу.
"Сначала я сказала, что не заинтересована в отношениях с ней, но потом взяла время на размышления. Родители не живут вечно, не так ли?" — поинтересовалась Мэнди у своих подписчиков в TikTok.
Один из комментаторов написал под снимком: "Вы сами выбираете, какую сторону фотографии оставите вверх ногами".
Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летняя спортсменка Конни Уайт из Фолкерка (Шотландия) попала в очень неловкую ситуацию, когда опубликовала в сети свою фотографию в зеркале, не заметив одной курьезной детали позади себя.
Кроме того, лишь одной фотографии хватило бдительной женщине, чтобы уличить своего мужа в измене и положить конец браку. Свою историю она рассказала в соцсети, опубликовав селфи мужа в зеркале и поинтересовавшись у других пользователей, что в этом кадре не так.