Женщина любовалась детским фото, а потом нашла комментарий от матери: что она написала

Мэнди Банч призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься. Она давно не общается со своей мамой, которая скоро снова выйдет замуж.

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Мэнди Банч из Техаса (США) просматривала коробку с детскими фотографиями, когда заметила короткую надпись на одном из архивных снимков. Прочитав эту ремарку, улыбка на лице женщины исчезла и появилось "совсем другое чувство", пишет издание Newsweek.

"Мы с бывшим мужем развелись четыре года назад, но у него долгое время хранилась коробка с моими вещами. На прошлой неделе наконец смогла договориться с ним и забрать вещи. В основном это были фотоальбомы. Конечно, я начала их просматривать", — рассказывает американка.

На этих фотографиях были счастливые моменты из детства Банч. В частности, милый кадр, на котором она улыбается от уха до уха во время семейного путешествия на лодке своего дедушки.

"Помню, как дедушка взял меня примерить спасательные жилеты и выбрал тот, что на фото. Когда же перевернула фотографию, чтобы увидеть, что указано на обороте, то выражение моего лица изменилось", — рассказывает женщина.

Мэнди в детстве каталась на лодке своего дедушки Фото: Maaaaaandi | TikTok

В подписи, оставленной ее матерью, говорилось: "Мэнди, когда мы ездили на озеро в мой выходной. Обратите внимание на ее сумку с печеньем. Она не выходит из дома без него. Сегодня сказала, что сладкое полезно для организма. В этот день я попробовала покататься на водных лыжах".

Банч призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься, ведь она давно не общается со своей мамой, которая вскоре планирует снова выйти замуж и пригласила дочь на свадьбу.

"Сначала я сказала, что не заинтересована в отношениях с ней, но потом взяла время на размышления. Родители не живут вечно, не так ли?" — поинтересовалась Мэнди у своих подписчиков в TikTok.

Надпись от матери на обороте фото Фото: Maaaaaandi | TikTok

Один из комментаторов написал под снимком: "Вы сами выбираете, какую сторону фотографии оставите вверх ногами".

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летняя спортсменка Конни Уайт из Фолкерка (Шотландия) попала в очень неловкую ситуацию, когда опубликовала в сети свою фотографию в зеркале, не заметив одной курьезной детали позади себя.

Кроме того, лишь одной фотографии хватило бдительной женщине, чтобы уличить своего мужа в измене и положить конец браку. Свою историю она рассказала в соцсети, опубликовав селфи мужа в зеркале и поинтересовавшись у других пользователей, что в этом кадре не так.