Фото двух близняшек завирусилось в сети: почему одна из них теперь значительно моложе

Выбор образа жизни приводит к тому, что люди одного возраста и с "одинаковой" генетикой выглядят по-разному.

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Фотографии идентичных близняшек Жанны и Сьюзан завирусились в сети. Люди не могут поверить, что женщины одного возраста, да еще и являются кровными родственницами. Подробнее об этом пишет издание Daily Star.

Сестры приняли участие в специальном исследовании, в рамках которого ученые на примере двойников хотели продемонстрировать, как выбор образа жизни влияет на старение организма. Можно с уверенностью сказать, что результаты оказались потрясающими.

Однояйцевые близнецы из США, которым на время проведения эксперимента в 2009-м был 61 год, как выяснилось, прожили очень разные жизни.

Жанна (слева на фото) решила отказаться от курения и тщательно ухаживать за своей кожей, пряча ее от ультрафиолетовых лучей. Конечно, у женщины на лице заметны признаки старения, в частности небольшие морщины и легкое изменение цвета кожи под глазами, но в целом она сохранила себя в хорошей форме.

Близняшки стареют по-разному Фото: ResearchGate

Зато ее сестра Сьюзан (справа) изменилась кардинально, прежде всего из-за того, что курила в течение 16 лет и часто находилась на солнце. Исследователи пришли к выводу, что американка выглядит старше сестры на 11 с четвертью лет.

По словам пластического хирурга Бахмана Гюйрона, чрезмерное воздействие ультрафиолета привело к тому, что кожа Сьюзен стала пятнистой, потеряла эластичность и на ней появились морщины.

После того как фотографии сестер стали вирусными в Reddit, пользователи этой социальной платформы поделились своими мыслями о том, как выбор образа жизни приводит к тому, что люди одного возраста и с "одинаковой" генетикой выглядят по-разному.

Кто-то даже признался, что теперь боится выходить на солнце без защитного крема, другие отметили, что больше не возьмут в руки пачку сигарет.

"Могу подтвердить это. Моя мама также имеет однояйцевую близняшку. Ее сестра курила, и разница в их внешности также разительная", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Именно так. Я работала с женщиной, которая постоянно загорала. Думала, что ей за 50, а оказалось, что 35".

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