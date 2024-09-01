Победила старость: 52-летняя женщина удивила своей внешностью школьницы (фото)

Люди не могут понять, как Ли Хё Джонг удается сохранить молодость. Они справедливо отметили, что стиль одежды и ее стройное телосложение играют в этом важную роль.

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52-летняя Ли Хё Джонг, владелица пекарни и кафе в Сеуле (Южная Корея), недавно прославилась благодаря своему чрезвычайно молодому внешнему виду и нонконформистскому стилю одежды, как у школьницы. Об этом пишет издание Oddity Central.

Кафе "Лондонский музей бубликов" (London Bagel Museum) было популярным у посетителей благодаря вкусной выпечке и приветливой атмосфере, но недавно, когда фото владелицы заведения стали вирусными в сети, оно снова попало в заголовки местных изданий.

Люди не могут понять, как предпринимательнице удается побеждать старость Фото: The Qoo

Возраст Ли Хё Джонг сперва стал горячей темой для обсуждения на южнокорейском онлайн-ресурсе The Qoo после того, как кто-то разместил там ее снимки вместе с информацией о том, что женщина родилась в 1973 году, то есть сейчас ей 52 года.

Люди не могут понять, как предпринимательнице удается побеждать старость, но некоторые справедливо отметили, что стиль одежды и ее стройное телосложение играют в этом важную роль.

Ли Хе часто путают со школьницей Фото: The Qoo

По данным издания KoreaBoo, Ли Хё Чон также руководит модным магазином под названием Artist Komplex и двумя другими кафе в Сеуле — Café Highwaist и Café Layered. Впрочем, женщине в плотном графике удается находить время и для себя.

Несмотря на то, что к кореянке постоянно обращаются журналисты с просьбой рассказать о секретах вечной молодости, она до сих пор не комментировала свой возраст, предпочитая сосредоточиться на бизнесе.

Женщине в плотном графике удается находить время и для себя Фото: The Qoo

Напомним, ранее Фокус писал, что известная блогерша Миа Дио неожиданно призналась, что ее красота, которую часто называют "подарком от Бога", на самом деле является результатом многочисленных пластических операций. Их стоимость достигает 38 тысяч долларов.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела.