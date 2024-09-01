Перемогла старість: 52-річна жінка здивувала своєю зовнішністю школярки (фото)

Люди не можуть зрозуміти, як Лі Хьо Джонг вдається зберегти молодість. Дехто справедливо зазначив, що стиль одягу та її струнка статура відіграють у цьому важливу роль.

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52-річна Лі Хьо Джонг, власниця пекарні та кафе в Сеулі (Південна Корея), нещодавно прославилась завдяки своєму надзвичайно молодому зовнішньому вигляду та нонконформістському стилю одягу, як у школярки. Про це пише видання Oddity Central.

Кафе "Лондонський музей бубликів" (London Bagel Museum) було популярним у відвідувачів завдяки смачній випічці та привітній атмосфері, але нещодавно, коли фото власниця закладу стали вірусними в мережі, воно знову потрапило у заголовки місцевих видань.

Люди не можуть зрозуміти, як підприємниці вдається перемагати старість Фото: The Qoo

Вік Лі Хьо Джонг спершу став гарячою темою для обговорення на південнокорейському онлайн-ресурсі The Qoo після того, як хтось розмістив там її знімки разом з інформацією про те, що жінка народилася в 1973 році, тобто зараз їй 52 роки.

Люди не можуть зрозуміти, як підприємниці вдається перемагати старість, але дехто справедливо зазначив, що стиль одягу та її струнка статура відіграють у цьому важливу роль.

Лі Хьо часто плутають зі школяркою Фото: The Qoo

За даними видання KoreaBoo, Лі Хьо Чон також керує модним магазином під назвою Artist Komplex й двома іншими кафе в Сеулі — Café Highwaist і Café Layered. Утім, жінці у щільному графіку вдається знаходити час й для себе.

Попри те, що до кореянки постійно звертаються журналісти з проханням розповісти про секрети вічної молодості, вона досі не коментувала свій вік, вважаючи за краще зосередитися на бізнесі.

Жінці у щільному графіку вдається знаходити час й для себе Фото: The Qoo

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відома блогерка Міа Діо несподівано зізналась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 38 тисяч доларів.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала.