Перемогла старість: 52-річна жінка здивувала своєю зовнішністю школярки (фото)
Люди не можуть зрозуміти, як Лі Хьо Джонг вдається зберегти молодість. Дехто справедливо зазначив, що стиль одягу та її струнка статура відіграють у цьому важливу роль.
52-річна Лі Хьо Джонг, власниця пекарні та кафе в Сеулі (Південна Корея), нещодавно прославилась завдяки своєму надзвичайно молодому зовнішньому вигляду та нонконформістському стилю одягу, як у школярки. Про це пише видання Oddity Central.
Кафе "Лондонський музей бубликів" (London Bagel Museum) було популярним у відвідувачів завдяки смачній випічці та привітній атмосфері, але нещодавно, коли фото власниця закладу стали вірусними в мережі, воно знову потрапило у заголовки місцевих видань.
Вік Лі Хьо Джонг спершу став гарячою темою для обговорення на південнокорейському онлайн-ресурсі The Qoo після того, як хтось розмістив там її знімки разом з інформацією про те, що жінка народилася в 1973 році, тобто зараз їй 52 роки.
Люди не можуть зрозуміти, як підприємниці вдається перемагати старість, але дехто справедливо зазначив, що стиль одягу та її струнка статура відіграють у цьому важливу роль.
За даними видання KoreaBoo, Лі Хьо Чон також керує модним магазином під назвою Artist Komplex й двома іншими кафе в Сеулі — Café Highwaist і Café Layered. Утім, жінці у щільному графіку вдається знаходити час й для себе.
Попри те, що до кореянки постійно звертаються журналісти з проханням розповісти про секрети вічної молодості, вона досі не коментувала свій вік, вважаючи за краще зосередитися на бізнесі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відома блогерка Міа Діо несподівано зізналась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 38 тисяч доларів.
А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала.