Фото двох близнючок завірусилось в мережі: чому одна з них тепер значно молодша
Вибір способу життя призводить до того, що люди одного віку та з "однаковою" генетикою мають різний вигляд.
Фотографії ідентичних близнючок Жанни та Сьюзан завірусились у мережі. Люди не можуть повірити, що жінки одного віку, та ще і є кровними родичками. Детальніше про це пише видання Daily Star.
Сестри взяли участь у спеціальному дослідженні, в рамках якого вчені на прикладі двійників хотіли продемонструвати, як вибір способу життя впливає на старіння організму. Можна з упевненістю сказати, що результати виявились приголомшливими.
Однояйцеві близнюки з США, яким на час проведення експерименту в 2009-му був 61 рік, як з’ясувалось, прожили дуже різні життя.
Жанна (ліворуч на фото) вирішила відмовитися від тютюнопаління та ретельно доглядати за своєю шкірою, ховаючи її від ультрафіолетових променів. Звісно, у жінки на обличчі помітні ознаки старіння, зокрема невеликі зморшки та легка зміна кольору шкіри під очима, але загалом вона зберегла себе в хорошій формі.
Натомість її сестра Сьюзан (праворуч) змінилась кардинально, насамперед через те, що курила упродовж 16 років й часто перебувала на сонці. Дослідники дійшли висновку, що американка виглядає старшою за сестру на 11 з чвертю років.
За словами пластичного хірурга Бахмана Гюйрона, надмірний вплив ультрафіолету призвів до того, що шкіра Сьюзен стала плямистою, втратила еластичність й на ній з'явилися зморшки.
Після того, як фотографії сестер стали вірусними в Reddit, користувачів цієї соціальної платформи поділилися своїми думками про те, як вибір способу життя призводить до того, що люди одного віку та з "однаковою" генетикою виглядають по-різному.
Дехто зізнався, що тепер боїться виходити на сонце без захисного крему, інші зазначили, що більше не візьмуть до рук пачку цигарок.
- "Можу підтвердити це. Моя мама також має однояйцеву близнючку. Її сестра палила, і різниця в їхній зовнішності також разюча", — написала одна з учасниць обговорення.
- Інша додала: "Саме так. Я працювала з жінкою, яка постійно засмагала. Думала, що їй за 50, а виявилося, що 35".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 52-річна Лі Хьо Джонг, власниця пекарні та кафе в Сеулі (Південна Корея), нещодавно прославилась завдяки своєму надзвичайно молодому зовнішньому вигляду та нонконформістському стилю одягу, як у школярки.
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