Фото двох близнючок завірусилось в мережі: чому одна з них тепер значно молодша

Вибір способу життя призводить до того, що люди одного віку та з "однаковою" генетикою мають різний вигляд.

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Фотографії ідентичних близнючок Жанни та Сьюзан завірусились у мережі. Люди не можуть повірити, що жінки одного віку, та ще і є кровними родичками. Детальніше про це пише видання Daily Star.

Сестри взяли участь у спеціальному дослідженні, в рамках якого вчені на прикладі двійників хотіли продемонструвати, як вибір способу життя впливає на старіння організму. Можна з упевненістю сказати, що результати виявились приголомшливими.

Однояйцеві близнюки з США, яким на час проведення експерименту в 2009-му був 61 рік, як з’ясувалось, прожили дуже різні життя.

Жанна (ліворуч на фото) вирішила відмовитися від тютюнопаління та ретельно доглядати за своєю шкірою, ховаючи її від ультрафіолетових променів. Звісно, у жінки на обличчі помітні ознаки старіння, зокрема невеликі зморшки та легка зміна кольору шкіри під очима, але загалом вона зберегла себе в хорошій формі.

Близнючки старіють по-різному Фото: ResearchGate

Натомість її сестра Сьюзан (праворуч) змінилась кардинально, насамперед через те, що курила упродовж 16 років й часто перебувала на сонці. Дослідники дійшли висновку, що американка виглядає старшою за сестру на 11 з чвертю років.

За словами пластичного хірурга Бахмана Гюйрона, надмірний вплив ультрафіолету призвів до того, що шкіра Сьюзен стала плямистою, втратила еластичність й на ній з'явилися зморшки.

Після того, як фотографії сестер стали вірусними в Reddit, користувачів цієї соціальної платформи поділилися своїми думками про те, як вибір способу життя призводить до того, що люди одного віку та з "однаковою" генетикою виглядають по-різному.

Дехто зізнався, що тепер боїться виходити на сонце без захисного крему, інші зазначили, що більше не візьмуть до рук пачку цигарок.

"Можу підтвердити це. Моя мама також має однояйцеву близнючку. Її сестра палила, і різниця в їхній зовнішності також разюча", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Саме так. Я працювала з жінкою, яка постійно засмагала. Думала, що їй за 50, а виявилося, що 35".

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