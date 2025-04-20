Ответ неожиданный: специалист рассказал, сколько должна спать собака (видео)

Перед тем, как заводить собаку, стоит помнить, что ей нужно внимание и забота. Многие хозяева переживают, увидев, что домашние любимцы большую часть времени спят.

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Ветеринар, доктор Бен Симпсон-Вернон в TikTok успокоил любителей этих животных и рассказал, сколько времени собака должна спать. В недавнем видео он также объяснил, почему животные спят именно столько.

"Сколько сна должна получать среднестатистическая собака ежедневно? Легко предположить, что восьми часов может быть достаточно — как и нам, людям, но на самом деле собакам нужно скорее 12-14 часов", — рассказал он в видео.

Специалист добавил, что некоторым нужно даже 18 часов сна: это касается гигантских пород, маленьких щенков и активных собак. Бен Симпсон-Вернон отметил, что собаки ведут дневной образ жизни, как и люди. Это означает, что они в основном спят ночью. Однако, в отличие от людей, у собак есть несколько периодов сна в течение дня.

"Это не лень и не скука, это просто нормальный сон собаки. Проблема в том, что многие собаки просто не получают достаточного количества дневного сна", — подчеркнул ветеринар.

По словам Бена, недостаток сна может повлиять как на поведение собаки, так и на ее общее самочувствие. Животное может испытывать дискомфорт.

Напомним, Аксель Лагеркранц, генеральный директор зоомагазина Pets4Homes, посоветовал четыре породы собак, которые стоит завести дома. Дело в том, что за ними несложно ухаживать.

Ранее Бен Симпсон-Вернон рассказал, сколько жидкости должны пить домашние животные. Он подробно рассказал, какое количество воды должны потреблять любимцы. Существует определенная норма, сколько должны потреблять жидкости домашние животные.