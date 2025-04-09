Эксперт советует заводить дома одну из этих четырех пород собак: причина довольно проста

При выборе породы собаки играют роль многочисленные факторы, среди них — минимальный уход. Аксель Лагеркранц, генеральный директор зоомагазина Pets4Homes, рассказал о породах, за которыми несложно ухаживать.

Related video

Об этом пишет Daily Express.

Специалист отметил, что такие породы отличаются короткой шерстью, которая не сильно линяет. Это означает, что на расчесывание тратится немного времени. Также эти животные имеют спокойный характер и они не потребуют большого количества физических упражнений.

К таким породам относятся французский бульдог, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, такса и грейгаунд. В частности, французские бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели прекрасно адаптируются к жизни в квартире — они не требуют большой физической активности и будут вполне довольны короткими прогулками.

Таксы также не требуют особого ухода. Грейхаунды могут показаться активными, однако на самом деле они достаточно спокойные.

Однако эти собаки также требуют некоторого внимания. В частности, этим породам важен сбалансированный рацион, соответствующий размеру и уровню активности собаки. Также первоочередное значение для их физического и психического состояния имеют ежедневные прогулки, игры и регулярные осмотры ветеринара.

"Соблюдение распорядка кормления, прогулок и игр поможет вашей собаке чувствовать себя в безопасности, и не забывайте — внимание к языку тела и сигналов поможет вам понять ее потребности и сделать ее счастливой", — добавил он.

Отметим, что ранее ветеринарка не советовала заводить породистую собаку. Дело в том, что такие животные чаще страдают от генетических заболеваний.

Стоит добавить, что коты и собаки должны пить определенное количество воды. Это важно для их здоровья.