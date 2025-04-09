Експерт радить заводити вдома одну з цих чотирьох порід собак: причина доволі проста

Під час вибору породи собаки відіграють роль численні чинники, серед них — мінімальний догляд. Аксель Лагеркранц, генеральний директор зоомагазину Pets4Homes, розповів про породи, за якими нескладно доглядати.

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Про це пише Daily Express.

Фахівець зазначив, що такі породи вирізняються короткою шерстю, яка не сильно линяє. Це означає, що на розчісування витрачається небагато часу. Також ці тварини мають спокійний характер й вони не потребуватимуть великої кількості фізичних вправ.

До таких порід належать французький бульдог, кавалер-кінг-чарльз-спаніель, такса і грейгаунд. Зокрема, французькі бульдоги та кавалер-кінг-чарльз-спаніелі чудово адаптуються до життя у квартирі — вони не потребують великої фізичної активності та будуть цілком задоволені короткими прогулянками.

Такси також не вимагають особливого догляду. Грейхаунди можуть здатися активними, однак насправді вони досить спокійні.

Однак ці собаки також вимагають деякої уваги. Зокрема, цим породам важливий збалансований раціон, що відповідає розміру та рівню активності собаки. Також першочергове значення для їх фізичного та психічного стану мають щоденні прогулянки, ігри та регулярні огляди ветеринара.

"Дотримання розпорядку годування, прогулянок та ігор допоможе вашому собаці почуватися в безпеці, і не забувайте — увага до мови тіла та сигналів допоможе вам зрозуміти його потреби та зробити його щасливим", — додав він.

Зазначимо, раніше ветеринарка не радила заводити породистого собаку. Річ у тім, що такі тварини частіше страждають від генетичних захворювань.

Варто додати, що коти та собаки повинні пити певну кількість води. Це важливо для їхнього здоров'я.