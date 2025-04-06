Ветеринарка не радить заводити вдома породисту собаку: в чому причина

Породисті цуценята часто вважаються привабливішим вибором для майбутніх власників собак, але висока ціна не завжди означає краще здоров’я. Докторка Ганна Форман, штатний ветеринар у компанії Everypaw Pet Insurance, поділилась одним недоліком чистокровного пухнастика.

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Про це пише Daily Express.

"Породисті собаки частіше страждають від генетичних захворювань, які можуть спричинити значні рахунки за ветеринарне обслуговування", — зазначила вона.

Ганна Форман додала, що фінансові можливості варто враховувати перед покупкою цуценяти, адже тварина потребує певних витрат незалежно від її того, породиста собака чи ні. До них належать витрати на харчування, ветеринарну допомогу (як профілактичну, так і у разі хвороб або травм), а також аксесуари для собак.

Окрім фінансів слід врахувати ще два фактори — це час, який господар зможе приділяти тварині, і спосіб життя.

"Як правило, собак не можна залишати одних більш ніж на чотири години, оскільки їм потрібний доступ до туалету та соціалізація", — уточнила Ганна Форман.

Вона додала, що тривала ізоляція у собак може призвести до поведінкових проблем через нудьгу та самотність. За словами ветеринарного лікаря, якщо собака знаходиться поряд з господарем, а потім залишається сама, у неї може розвинутись тривожність.

Раніше фахівець розповідав про три породи собак, у яких "найбільше проблем з поведінкою". Тому перед тим, як їх завести, потрібно про тварин дізнатись більше.

Також експерт ділився, чому собаки позіхають. Це відбувається не тільки через втому.