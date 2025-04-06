Ветеринарка не советует заводить дома породистую собаку: в чем причина
Породистые щенки часто считаются более привлекательным выбором для будущих владельцев собак, но высокая цена не всегда означает лучшее здоровье. Доктор Анна Форман, штатный ветеринар в компании Everypaw Pet Insurance, поделилась одним недостатком чистокровного пушистика.
Об этом пишет Daily Express.
"Породистые собаки чаще страдают от генетических заболеваний, которые могут повлечь значительные счета за ветеринарное обслуживание", — отметила она.
Анна Форман добавила, что финансовые возможности следует учитывать перед покупкой щенка, ведь животное требует определенных расходов независимо от того, породистая собака или нет. К ним относятся расходы на питание, ветеринарную помощь (как профилактическую, так и в случае болезней или травм), а также аксессуары для собак.
Кроме финансов следует учесть еще два фактора — это время, которое хозяин сможет уделять животному, и образ жизни.
"Как правило, собак нельзя оставлять одних более чем на четыре часа, поскольку им нужен доступ к туалету и социализация", — уточнила Анна Форман.
Она добавила, что длительная изоляция у собак может привести к поведенческим проблемам из-за скуки и одиночества. По словам ветеринарного врача, если собака находится рядом с хозяином, а потом остается одна, у нее может развиться тревожность.
Ранее специалист рассказывал о трех породах собак, у которых"больше всего проблем с поведением". Поэтому перед тем, как их завести, нужно о животных узнать больше.
Также эксперт делился, почему собаки зевают. Это происходит не только из-за усталости.