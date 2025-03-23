Хозяева могут даже не догадываться: ветеринар поделился, почему собаки зевают

Ветеринар рассказал, что собаки могут зевать по ряду причин, и не всегда это происходит из-за усталости.

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Распространено мнение, что собаки зевают потому, что устали. Однако по словам ветеринара Андреса Сантьяго, таким способом домашний любимец может сообщать также о своих чувствах в стрессовых или некомфортных ситуациях, пишет Daily Express.

"Зевота — это признак спокойствия. Многие собаки зевают, когда их крепко обнимают, когда ругают или когда с ними разговаривают очень серьезным тоном", — уточнил специалист.

Также такое поведение может быть сигналом к желанию к более спокойной обстановке. Поэтому Андрес Сантьяго советует владельцам домашних животных следить за тем, когда зевает животное, и реагировать соответствующим образом. Важно предоставить собаке собственное пространство и говорить тише — все это может существенно повлиять на поведение животного. Такие моменты могут укрепить связь между питомцем и его хозяином.

В общем признаками усталости животного являются:

чрезмерный сон или вялость. Следует обратить внимание, если собака спит больше, чем обычно, неохотно встает и двигается. После долгого сна она может выглядеть уставшей и не проявлять интереса к обычным занятиям;

недостаток энергии. Собака может выглядеть менее энергичной во время игр, прогулок или других занятий, которые ей обычно нравятся. Она может ходить или бегать медленнее, чем обычно, или часто останавливаться во время прогулок;

одышка или тяжелое дыхание. Животное может тяжело дышать даже после легкой активности. Это может означать, что оно перенапряжено или усталость;

у животного могут быть изменения в поведении. Они могут казаться раздражительными, замкнутыми или менее заинтересованными в хозяине или других домашних животных. Животные могут искать уединения, желая оставаться в одиночестве больше, чем обычно;

снижение аппетита или отсутствие интереса к еде и лакомствам. Стоит собаку показать врачу.

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