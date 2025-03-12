Защитят дом и станут другом: эксперты рассказали о самых умных породах собак (фото)

Эти породы быстро усваивают новую информацию, поэтому их просто дрессировать.

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Собаки могут охранять дом, стать отличным компаньоном, служебной собакой, пасти животных, охотиться и спасать людей. Доктор ветеринарной медицины из ветеринарной клиники Riordan Pet Hospital в Де-Мойне, штат Айова, США Деннис Риордан отмечает, что интеллект у каждой породы разный, однако некоторые из них лучше обучаются трюкам и отличаются усердной работой во время дрессировки. Поэтому если хочется получить удовольствие от совместной жизни с домашним любимцем, стоит обратить внимание на этих животных.

Топ самых умных пород собак

Бордер-колли не только ловкие, атлетичные и внимательные. Они достаточно умны для усвоения нового, поэтому собак можно легко научить выполнять повседневные задачи.

Пудели — искусные охотники, которые обладают высоким уровнем интеллекта. Также представители породы могут похвастаться сильным, стройным телом и гипоаллергенной шерстью.

Пудель Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Одной из самых популярных пород собак является немецкая овчарка. Это одно из лучших сочетаний размера, атлетизма и интеллекта. Ее ценят за преданность, стремление угодить и отличные физические данные.

Немецкая овчарка Фото: Pexels

Золотистых ретриверов любят за приветливый характер. Они становятся прекрасными служебными и терапевтическими собаками, их привлекают при поиске людей и для охоты. Часто также представители этой породы становятся чемпионами в различных соревнованиях.

Золотистый ретривер

Доберман-пинчер очень быстрые, ловкие и сильные. Однако лучшей чертой этих собак является их высокий интеллект, который позволяет им быстро усваивать различные команды.

Фото: freepik

Шотландская овчарка известна не только своим умом. Ее также любят за ловкость и наблюдательность.

Ранее эксперты рассказывали о самых очаровательных породах маленьких собак. Они не только красивые, но и менее требовательны к уходу, более "ленивые" и требуют меньше физических упражнений.

Также специалисты отмечали о самых быстрых породах собак. Они развивают невероятную скорость, они энергичны и требуют много физических нагрузок.