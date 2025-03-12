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Захистять будинок і стануть другом: експерти розповіли про найрозумніші породи собак (фото)

Дресування, собака, характер
Фахівці розповіли про найрозумніші породи собак (ілюстративне фото)

Ці породи швидко засвоюють нову інформацію, тому їх просто дресувати.

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Собаки можуть охороняти будинок, стати чудовим компаньйоном, службовим собакою, випасати тварин, полювати та рятувати людей. Доктор ветеринарної медицини з ветеринарної клініки Riordan Pet Hospital у Де-Мойні, штат Айова, США Денніс Ріордан зазначає, що інтелект у кожної породи різний, однак деякі з них краще навчаються трюків та вирізняються старанною роботою під час дресування. Тому якщо хочеться отримати задоволення від спільного життя з домашнім улюбленцем, варто звернути увагу на цих тварин.

Топ найрозумніших порід собак

Бордер-коллі не тільки спритні, атлетичні та уважні. Вони досить розумні для засвоювання нового, тому собак можна легко навчити виконувати повсякденні завдання.

Бордер-коллі Fullscreen
Бордер-коллі

Пуделі — майстерні мисливці, які мають високий рівень інтелекту. Також представники породи можуть похвалитися сильним, струнким тілом та гіпоалергенною шерстю.

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Пудель
Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Однією з найпопулярніших порід собак є німецька вівчарка. Це одне з кращих поєднань розміру, атлетизму та інтелекту. Її цінують за відданість, прагнення догодити та чудові фізичні дані.

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Німецька вівчарка
Фото: Pexels

Золотистих ретриверів люблять за привітний характер. Вони стають прекрасними службовими та терапевтичними собаками, їх залучають при пошуку людей та для мисливства. Часто також представники цієї породи стають чемпіонами у різних змаганнях.

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Золотистий ретривер

Доберман-пінчер є дуже швидкими, спритними та сильними. Однак найкращою рисою цих собак є їх високий інтелект, який дозволяє їм швидко засвоювати різні команди.

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Фото: freepik

Шотландська вівчарка відома не тільки своїм розумом. Її також люблять за спритність та спостережливість.

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Раніше експерти розповідали про найчарівніші породи маленьких собак. Вони не тільки красиві, а й менш вимогливі до догляду, більш "ліниві" й потребують менше фізичних вправ.

Також фахівці зазначали про найшвидші породи собак. Вони розвивають неймовірну швидкість, вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.