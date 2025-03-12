Захистять будинок і стануть другом: експерти розповіли про найрозумніші породи собак (фото)
Ці породи швидко засвоюють нову інформацію, тому їх просто дресувати.
Собаки можуть охороняти будинок, стати чудовим компаньйоном, службовим собакою, випасати тварин, полювати та рятувати людей. Доктор ветеринарної медицини з ветеринарної клініки Riordan Pet Hospital у Де-Мойні, штат Айова, США Денніс Ріордан зазначає, що інтелект у кожної породи різний, однак деякі з них краще навчаються трюків та вирізняються старанною роботою під час дресування. Тому якщо хочеться отримати задоволення від спільного життя з домашнім улюбленцем, варто звернути увагу на цих тварин.
Топ найрозумніших порід собак
Бордер-коллі не тільки спритні, атлетичні та уважні. Вони досить розумні для засвоювання нового, тому собак можна легко навчити виконувати повсякденні завдання.
Пуделі — майстерні мисливці, які мають високий рівень інтелекту. Також представники породи можуть похвалитися сильним, струнким тілом та гіпоалергенною шерстю.
Однією з найпопулярніших порід собак є німецька вівчарка. Це одне з кращих поєднань розміру, атлетизму та інтелекту. Її цінують за відданість, прагнення догодити та чудові фізичні дані.
Золотистих ретриверів люблять за привітний характер. Вони стають прекрасними службовими та терапевтичними собаками, їх залучають при пошуку людей та для мисливства. Часто також представники цієї породи стають чемпіонами у різних змаганнях.
Доберман-пінчер є дуже швидкими, спритними та сильними. Однак найкращою рисою цих собак є їх високий інтелект, який дозволяє їм швидко засвоювати різні команди.
Шотландська вівчарка відома не тільки своїм розумом. Її також люблять за спритність та спостережливість.
Раніше експерти розповідали про найчарівніші породи маленьких собак. Вони не тільки красиві, а й менш вимогливі до догляду, більш "ліниві" й потребують менше фізичних вправ.
Також фахівці зазначали про найшвидші породи собак. Вони розвивають неймовірну швидкість, вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.