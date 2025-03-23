Господарі можуть навіть не здогадуватись: ветеринар поділився, чому собаки позіхають

Ветеринар розповів, що собаки можуть позіхати з низки причин, і не завжди це відбувається через втому.

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Поширена думка, що собаки позіхають тому, що втомились. Однак за словами ветеринара Андреса Сантьяго, таким способом домашній улюбленець може повідомляти також про свої почуття у стресових чи некомфортних ситуаціях, пише Daily Express.

"Позіхання — це ознака спокою. Багато собак позіхають, коли їх міцно обіймають, коли сварять або коли з ними розмовляють дуже серйозним тоном", — уточнив фахівець.

Також така поведінка може бути сигналом до бажання до спокійнішої обстановки. Тому Андрес Сантьяго радить власникам домашніх тварин стежити за тим, коли позіхає тварина, й реагувати відповідним чином. Важливо надати собаці власний простір й говорити тихіше — все це може суттєво вплинути на поведінку тварини. Такі моменти можуть зміцнити зв'язок між улюбленцем і її господарем.

Загалом ознаками втомленості тварини є:

надмірний сон чи млявість. Слід звернути увагу, якщо собака спить більше, ніж зазвичай, неохоче встає та рухається. Після довгого сну вона може виглядати стомленою та не проявляти інтересу до звичайних занять;

нестача енергії. Собака може виглядати менш енергійним під час ігор, прогулянок або інших занять, які їй зазвичай подобаються. Вона може ходити або бігати повільніше, ніж звичайно, або часто зупинятися під час прогулянок;

задишка або важке дихання. Тварина може важко дихати навіть після легкої активності. Це може означати, що вона перенапружена чи втомилася;

у тварини можуть бути зміни у поведінці. Вони можуть здаватись дратівливими, замкнутими або менш зацікавленими у господарі чи інших домашніх тваринах. Тварини можуть шукати усамітнення, бажаючи залишатися на самоті більше, ніж зазвичай;

зниження апетиту або відсутність інтересу до їжі та ласощів. Варто собаку показати лікарю.

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