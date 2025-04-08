Перевірте своїх домашніх улюбленців: експерт розповів, скільки води повинні пити коти та собаки

З приходом весни можна помітити, що котам та собакам більше хочеться пити, особливо після прогулянки. Однак існує певна норма, скільки мають споживати рідини домашні тварини.

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Ветеринар, доктор Бен Сімпсон-Вернон в TikTok поділився інформацією про те, скільки рідини мають пити домашні тварини. Він детально розповів, яку кількість води повинні споживати улюбленці.

"Нормальне споживання води становить близько 50 мл на кілограм на день", — розповів чоловік.

Таким чином, якщо у господаря вдома живе середньостатистична кішка вагою 4 кг, вона повинна випивати близько 200 мл води. Якщо ж вихованець любить вологий корм, він отримуватиме з нього багато води, таким чином зменшуючи його рекомендовану кількість.

Ветеринар додав, що собака вагою 10 кг може випити 500 мл протягом доби.

"Це досить значна кількість, але, знову ж таки, пам'ятайте, що вона коливатиметься залежно від того, наскільки вона була активною, наскільки тепла погода", — уточнив він.

Ветеринар у своєму відео попередив, що підвищене споживання води може свідчити про серйозні проблеми. За його словами, це може бути потенційним симптомом деяких захворювань, зокрема, діабету, деяких гормональних проблем та хвороб печінки.

"Якщо ви бачите будь-які зміни в їх звичайних звичках зі споживання води, обов'язково повідомите про це ветеринара", — додав ветеринар.

Нагадаємо, нещодавно фахівчиня не радила заводити вдома породисту собаку. Вона поділилась одним недоліком чистокровного пухнастика.

Британський тренер собак Денні Уеллс попередив, що люди гуляють із собаками неправильно, роблячи завжди ту ж саму помилку. Основна помилка полягає не в тому, скільки гуляти, а як правильно це робити.