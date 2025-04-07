Люди гуляють з собаками неправильно, роблячи завжди ту ж саму помилку: подробиці

Багато власників собак вважають, що довгі прогулянки автоматично приносять радість їхнім улюбленцям. Відомий британський тренер собак Денні Уеллс попереджає: основна помилка полягає не в тому, скільки ви гуляєте, а як ви це робите.

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Про це пише Daily Express. Експерт додає, що багато людей під час прогулянки гортають телефон, а не взаємодіють з твариною.

Фахівець радить проводити час разом якісно, навіть якщо це просто пів години гри в саду. В результаті собака буде більше прив'язаний до хазяїна.

Науковий партнер Денні Уелса, нейробіологиня Сабріна Коен-Хаттон, додає, що собаки не завжди виглядають щасливими, навіть коли активно себе ведуть. Часто власники плутають ознаки стресу з хвилюванням.

Фахівчиня додає, що ризик неправильного тлумачення поведінки може призвести до укусів. За її словами, у більшості випадків собаки подають сигнали незадоволення або тривоги — наприклад, розширені зіниці, напружене тіло чи легке піднімання губи. Ці знаки власники часто ігнорують.

Також поширеним хибним припущенням є переконання, що всім собакам подобається, коли їх гладять. Насправді деякі можуть цього не терпіти, і це слід враховувати.

Нагадаємо, нещодавно ветеринар поділився, чому собаки позіхають. Фахівець зазначив. що не завжди це відбувається через втому — причин може бути декілька.

Породисті цуценята часто вважаються привабливішим вибором для майбутніх власників собак, однак чистокровність — не завжди ознака здоров'я. Зокрема, фахівчиня Ганна Форман поділилась одним недоліком породистого пухнастика. Про це варто знати перед тим, як заводити домашню тварину.