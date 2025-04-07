Люди гуляют с собаками неправильно, делая всегда ту же самую ошибку: подробности

Многие владельцы собак считают, что долгие прогулки автоматически приносят радость их питомцам. Известный британский тренер собак Дэнни Уэллс предупреждает: основная ошибка заключается не в том, сколько вы гуляете, а как вы это делаете.

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Об этом пишет Daily Express. Эксперт добавляет, что многие люди во время прогулки листают телефон, а не взаимодействуют с животным.

Специалист советует проводить время вместе качественно, даже если это просто полчаса игры в саду. В результате собака будет больше привязана к хозяину.

Научный партнер Дэнни Уэлса, нейробиолог Сабрина Коэн-Хаттон, добавляет, что собаки не всегда выглядят счастливыми, даже когда активно себя ведут. Часто владельцы путают признаки стресса с волнением.

Специалист добавляет, что риск неправильного толкования поведения может привести к укусам. По ее словам, в большинстве случаев собаки подают сигналы недовольства или тревоги — например, расширенные зрачки, напряженное тело или легкое поднятие губы. Эти знаки владельцы часто игнорируют.

Также распространенным заблуждением является убеждение, что всем собакам нравится, когда их гладят. На самом деле некоторые могут этого не терпеть, и это следует учитывать.

Напомним, недавно ветеринар поделился, почему собаки зевают. Специалист отметил. что не всегда это происходит из-за усталости — причин может быть несколько.

Породистые щенки часто считаются более привлекательным выбором для будущих владельцев собак, однако чистокровность — не всегда признак здоровья. В частности, специалист Анна Форман поделилась одним недостатком породистого пушистика. Об этом следует знать перед тем, как заводить домашнее животное.