Проверьте своих домашних любимцев: эксперт рассказал, сколько воды должны пить коты и собаки

С приходом весны можно заметить, что котам и собакам больше хочется пить, особенно после прогулки. Однако существует определенная норма, сколько должны потреблять жидкости домашние животные.

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Ветеринар, доктор Бен Симпсон-Вернон в TikTok поделился информацией о том, сколько жидкости должны пить домашние животные. Он подробно рассказал, какое количество воды должны потреблять питомцы.

"Нормальное потребление воды составляет около 50 мл на килограмм в день", — рассказал мужчина.

Таким образом, если у хозяина дома живет среднестатистическая кошка весом 4 кг, она должна выпивать около 200 мл воды. Если же питомец любит влажный корм, он будет получать из него много воды, таким образом уменьшая его рекомендуемое количество.

Ветеринар добавил, что собака весом 10 кг может выпить 500 мл в течение суток.

"Это довольно значительное количество, но, опять же, помните, что оно будет колебаться в зависимости от того, насколько оно было активным, насколько теплая погода", — уточнил он.

Ветеринар в своем видео предупредил, что повышенное потребление воды может свидетельствовать о серьезных проблемах. По его словам, это может быть потенциальным симптомом некоторых заболеваний, в частности, диабета, некоторых гормональных проблем и болезней печени.

"Если вы видите какие-либо изменения в их обычных привычках по потреблению воды, обязательно сообщите об этом ветеринару", — добавил ветеринар.

Напомним, недавно специалист не советовала заводить дома породистую собаку. Она поделилась одним недостатком чистокровного пушистика.

Британский тренер собак Дэнни Уэллс предупредил, что люди гуляют с собаками неправильно, делая всегда ту же самую ошибку. Основная ошибка заключается не в том, сколько гулять, а как правильно это делать.