Фундамент здоровых глаз: ученые назвали продукты, помогающие укрепить зрение

В эпоху цифровых технологий, наши глаза поддаются особенно сильной нагрузке на протяжении каждого дня, теряя свою зоркость с возрастом. К счастью, ученые собрали список лучших продуктов, помогающих нам не утратить зрение.

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Здоровое старение лучше всего сопровождать комплексным подходом, а поддержание зрения играет важнейшую роль в общем самочувствии, что становится особенно критичным с возрастом. Включение в рацион полезных продуктов — простой и эффективный способ укрепить здоровье глаз, которое с годами лишь ухудшается, пишет CNET.

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Плавное старение тесно связано с тем, что мы едим, и овощи играют в этом процессе ключевую роль. Богатые необходимыми витаминами и антиоксидантами, овощи не только способствуют общему здоровью, но и поддерживают здоровье глаз. Включение в свой рацион разнообразных продуктов, богатых питательными веществами, поможет сохранить остроту и четкость зрения с возрастом.

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Исследование Университета Джорджии, опубликованное в журнале Exercise and Sport Sciences Reviews, отметило пользу употребления овощей, богатых макулярными пигментами, такими как лютеин и зеаксантин, для здоровья глаз. Эти пигменты, содержащиеся в больших концентрациях в листовой зелени, но помимо них есть множество других полезных для зрения эдементов. В современном мире нам на выбор предлагается несчетное их количество, но лишь определенные из них дают особую поддержку нашим глазам:

Брокколи — мощный источник энергии для здоровья зрения благодаря содержанию индол-3-карбинола, который помогает выводить токсины из сетчатки, потенциально снижая риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

— мощный источник энергии для здоровья зрения благодаря содержанию индол-3-карбинола, который помогает выводить токсины из сетчатки, потенциально снижая риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Лосось также содержит лютеин и зеаксантин, известные своими защитными свойствами, хотя для существенной защиты его требуется употреблять в большом количестве. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые крайне важны для снижения риска сухости глаз — состояния, которое становится более распространенным с возрастом, особенно у женщин. Употребление лосося помогает увлажнить глаза и уменьшить дискомфорт.

также содержит лютеин и зеаксантин, известные своими защитными свойствами, хотя для существенной защиты его требуется употреблять в большом количестве. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые крайне важны для снижения риска сухости глаз — состояния, которое становится более распространенным с возрастом, особенно у женщин. Употребление лосося помогает увлажнить глаза и уменьшить дискомфорт. Морковь известна высоким содержанием бета-каротина — антиоксиданта, который организм преобразует в витамин А, необходимый для хорошего ночного зрения и предотвращения близорукости. Морковь также содержит лютеин, способствующий снижению риска развития ВМД.

известна высоким содержанием бета-каротина — антиоксиданта, который организм преобразует в витамин А, необходимый для хорошего ночного зрения и предотвращения близорукости. Морковь также содержит лютеин, способствующий снижению риска развития ВМД. Семена подсолнечника содержат значительное количество витамина Е, антиоксиданта, который защищает глаза от окислительного стресса и УФ-излучения, потенциально снижая риск развития катаракты.

содержат значительное количество витамина Е, антиоксиданта, который защищает глаза от окислительного стресса и УФ-излучения, потенциально снижая риск развития катаракты. Киви — еще один отличный источник лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые помогают фильтровать свет и защищают от солнечного повреждения, поддерживая общее здоровье глаз.

— еще один отличный источник лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые помогают фильтровать свет и защищают от солнечного повреждения, поддерживая общее здоровье глаз. Устрицы — неожиданный в этом списке, но полезный продукт для здоровья глаз благодаря высокому содержанию цинка и омега-3 жирных кислот. Цинк жизненно важен для борьбы с ВМД, поэтому устрицы являются ценным дополнением к рациону.

— неожиданный в этом списке, но полезный продукт для здоровья глаз благодаря высокому содержанию цинка и омега-3 жирных кислот. Цинк жизненно важен для борьбы с ВМД, поэтому устрицы являются ценным дополнением к рациону. Шпинат богат лютеином и зеаксантином. Употребление шпината с небольшим количеством жира, например с оливковым маслом, улучшает усвоение этих антиоксидантов, что делает его универсальным и важным продуктом.

богат лютеином и зеаксантином. Употребление шпината с небольшим количеством жира, например с оливковым маслом, улучшает усвоение этих антиоксидантов, что делает его универсальным и важным продуктом. Яйца содержат целый ряд питательных веществ, необходимых для здоровья глаз, включая лютеин, зеаксантин, цинк и витамин А. Регулярное употребление яиц может значительно снизить риск развития ВМД.

содержат целый ряд питательных веществ, необходимых для здоровья глаз, включая лютеин, зеаксантин, цинк и витамин А. Регулярное употребление яиц может значительно снизить риск развития ВМД. Миндаль содержит большое количество витамина Е, который помогает защитить глаза от окислительного стресса и катаракты. Это удобная закуска для укрепления здоровья глаз, не требующая никакой подготовки.

содержит большое количество витамина Е, который помогает защитить глаза от окислительного стресса и катаракты. Это удобная закуска для укрепления здоровья глаз, не требующая никакой подготовки. Йогурт полезен благодаря содержанию витамина А и цинка. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут также помочь при таких заболеваниях, как аллергический конъюнктивит и сухость глаз, что делает его многогранной пищей для здоровья глаз.

полезен благодаря содержанию витамина А и цинка. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут также помочь при таких заболеваниях, как аллергический конъюнктивит и сухость глаз, что делает его многогранной пищей для здоровья глаз. Апельсины богаты бета-каротином и витамином С. Эти питательные вещества помогают бороться с потерей зрения, катарактой и ВМД. Витамин С, в частности, поддерживает общее здоровье глаз.

богаты бета-каротином и витамином С. Эти питательные вещества помогают бороться с потерей зрения, катарактой и ВМД. Витамин С, в частности, поддерживает общее здоровье глаз. Клубника содержит больше витамина С, чем апельсины, поэтому она отлично подходит для профилактики потери зрения, катаракты и ВМД. Включение клубники в свой рацион поможет сохранить здоровье глаз.

Согласно исследованиям, добавив в свой рацион эти богатые питательными веществами продукты, мы сможем сделать активный шаг к защите зрения и укреплению здоровья в целом. Независимо от того, предпочитаете ли вы перекусывать миндалем, ужинать лососем или добавлять шпинат в салаты, эта пища может существенно повлиять на сохранение здоровья глаз с возрастом.

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