Залог крепкой старости: нутрициологи назвали продукты, укрепляющие наши кости

Здоровье наших конечностей зависит не только от крепкости наших мышц и их подвижности, но и от здоровья их фундамента — костей. Нутрициологи рассказали о продуктах, которые помогут улучшить их состояние.

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По мере старения населения в мире падения среди пожилых людей стали серьезной проблемой для общественного здравоохранения, часто приводящей к переломам костей и гораздо худшей участи. Сохранение крепких костей имеет решающее значение для снижения риска переломов, и питание играет ключевую роль в достижении этой цели. Именно тут нутрициологи выделяют пятерку самых полезных продуктов для поддержание этой крепкости, пишет Fox News.

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Два эксперта по питанию, Антонетт Харди и доктор Эрик Берг, поделились своими соображениями о том, какие продукты лучше выбирать для поддержания здоровья костей. Молочные продукты очень рекомендуются из-за содержания в них кальция, необходимого для строительства и поддержания крепких костей и зубов. Антонетт Харди, дипломированный диетолог-нутрициолог Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, подчеркивает, что продукты, богатые кальцием, лучше всего подходят для здоровья костей.

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Доктор Эрик Берг в свою очередь выделил тот факт, что в молочных продуктах также содержится витамин K2, который способствует поступлению кальция в кости и предотвращает кальцификацию артерий. Это делает молочные продукты, такие как сыр, молоко и йогурт, отличным выбором для укрепления костей.

Фрукты, особенно клубника, полезны для здоровья костей благодаря высокому содержанию витамина С. Витамин С способствует усвоению кальция и необходим для выработки коллагена — основного компонента костной ткани. Доктор Берг объяснил что витамин С помогает предотвратить разрушение костей, поэтому клубника и другие фрукты, богатые им, необходимы для поддержания их целостности.

Орехи, особенно миндаль и кешью, являются неживотным источником кальция и магния, которые важны для здоровья костей. Харди отмечает, что орехи — хорошая альтернатива для тех, кто не употребляет молочные продукты. Доктор Берг добавляет, что магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме, включая те, которые регулируют содержание кальция в костях. Магний также необходим для активации витаминов D и K2, которые имеют решающее значение для придания костям твердости.

Для людей с аллергией на молочные продукты или избегающих продуктов животного происхождения, тофу является отличным источником кальция. Харди рекомендует тофу, поскольку в нем содержится значительное количество кальция. Это делает его подходящим вариантом для удовлетворения ежедневной потребности в кальции, рекомендованной для взрослых.

Брокколи — это также питательный источник, поддерживающий здоровье наших костей. Она содержит кальций, витамин С и витамин К, необходимые для роста и восстановления костей. Доктор Берг отмечает, что эти питательные вещества помогают поддерживать их прочность, что делает брокколи ценным дополнением к здоровому питанию.

Помимо этих диетических рекомендаций, для общего здоровья костей важна регулярная физическая активность, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Также очень важно обеспечить достаточный уровень витамина D, либо с помощью солнечного облучения, либо с помощью добавок, так как он помогает организму эффективно усваивать кальций, напомнили эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.