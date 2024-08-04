Запорука міцної старості: нутриціологи назвали продукти, що зміцнюють наші кістки

Здоров'я наших кінцівок залежить не тільки від міцності наших м'язів і їхньої рухливості, а й від здоров'я їхнього фундаменту — кісток. Нутриціологи розповіли про продукти, які допоможуть поліпшити їхній стан.

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У міру старіння населення у світі падіння серед літніх людей стали серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я, що часто призводить до переломів кісток і набагато гіршої долі. Збереження міцних кісток має вирішальне значення для зниження ризику переломів, і харчування відіграє ключову роль у досягненні цієї мети. Саме тут нутриціологи виділяють п'ятірку найкорисніших продуктів для підтримання цієї міцності, пише Fox News.

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Два експерти з харчування, Антонетт Харді та доктор Ерік Берг, поділилися своїми міркуваннями щодо того, які продукти краще вибирати для підтримки здоров'я кісток. Молочні продукти дуже рекомендуються через вміст у них кальцію, необхідного для будівництва та підтримки міцних кісток і зубів. Антонетт Гарді, дипломована дієтологиня-нутриціологиня Медичного центру Векснера при Університеті штату Огайо, наголошує, що продукти, багаті на кальцій, найкраще підходять для здоров'я кісток.

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Доктор Ерік Берг зі свого боку виділив той факт, що в молочних продуктах також міститься вітамін K2, який сприяє надходженню кальцію в кістки та запобігає кальцифікації артерій. Це робить молочні продукти, такі як сир, молоко і йогурт, чудовим вибором для зміцнення кісток.

Фрукти, особливо полуниця, корисні для здоров'я кісток завдяки високому вмісту вітаміну С. Вітамін С сприяє засвоєнню кальцію і необхідний для вироблення колагену — основного компонента кісткової тканини. Доктор Берг пояснив, що вітамін С допомагає запобігти руйнуванню кісток, тому полуниця та інші фрукти, багаті на нього, необхідні для підтримання їхньої цілісності.

Горіхи, особливо мигдаль і кеш'ю, є нетваринним джерелом кальцію і магнію, які важливі для здоров'я кісток. Харді зазначає, що горіхи — хороша альтернатива для тих, хто не вживає молочні продукти. Доктор Берг додає, що магній бере участь у понад 300 біохімічних реакціях в організмі, включно з тими, які регулюють вміст кальцію в кістках. Магній також необхідний для активації вітамінів D і K2, які мають вирішальне значення для надання кісткам твердості.

Для людей з алергією на молочні продукти або тих, хто уникає продуктів тваринного походження, тофу є чудовим джерелом кальцію. Харді рекомендує тофу, оскільки в ньому міститься значна кількість кальцію. Це робить його підходящим варіантом для задоволення щоденної потреби в кальції, рекомендованої для дорослих.

Броколі — це також поживне джерело, що підтримує здоров'я наших кісток. Вона містить кальцій, вітамін С і вітамін К, необхідні для росту і відновлення кісток. Доктор Берг зазначає, що ці поживні речовини допомагають підтримувати їхню міцність, що робить броколі цінним доповненням до здорового харчування.

Крім цих дієтичних рекомендацій, для загального здоров'я кісток важлива регулярна фізична активність, відмова від куріння і надмірного вживання алкоголю. Також дуже важливо забезпечити достатній рівень вітаміну D, або за допомогою сонячного опромінення, або за допомогою добавок, оскільки він допомагає організму ефективно засвоювати кальцій, нагадали експерти.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.