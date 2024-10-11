Докрутилися: вчені попередили брейкдансерів про розвиток небезпечної хвороби

Брейкданс є досить важким видом танців, що вимагає значної гнучкості та фізичної витривалості. Однак, крім втоми, вчені з'ясували, що він також здатний призводити до розвитку небезпечної хвороби голови, що починається з випадіння волосся.

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Лікарі виявили рідкісне захворювання, яке може становити унікальний ризик для брейкдансерів, особливо для тих, хто часто виконує обертання головою. Цей стан отримав назву "ґуля брейкдансера". Він проявляється у вигляді помітної опуклості на шкірі голови, що часто супроводжується хворобливістю та випаданням волосся, пише Medical Xpress.

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Хоча брейкданс відомий своїми фізично складними рухами, повторюване напруження, спричинене прямим тиском на голову під час хедспінів, робить танцюристів особливо вразливими до цього захворювання. Брейкдансери схильні до різних видів травм, як зазначають автори звіту, опублікованого в журналі BMJ Case Reports.

Фізичні навантаження, пов'язані з цим мистецтвом, призводять до частих вивихів, розтягнень і тендинітів. У більш серйозних випадках також відзначаються травми голови та мозку, наприклад субдуральні гематоми, за яких кров накопичується між мозком і черепом. Ще одне пов'язане з цим захворювання — "синдром надмірного брейкдансу", що охоплює різноманітні травми від надмірної активності, включно з синдромом зап'ястного каналу та запалення сухожиль (теносиновіт), а також проблеми зі шкірою голови, як-от випадіння волосся і подразнення.

В одному з таких випадків йшлося про чоловіка віком близько 30 років, який займався брейкдансом понад 19 років і часто виконував хедспіни. За його словами, він займався близько 1,5 години за сеанс п'ять разів на тиждень, чинячи тривалий тиск на голову протягом семи хвилин. Попри випадання волосся і появу ґулі, танцюрист продовжував займатися, поки ґуля не збільшилася в розмірах, а шкіра голови не стала ніжною. Сканування голови чоловіка виявило потовщення шкіри, тканин і черепа навколо шишки, але, на щастя, ознак раку виявлено не було, що було підтверджено біопсією. Хірургічне видалення шишки принесло полегшення, хоча навколишні тканини залишилися ущільненими. Після операції чоловік висловив задоволення результатами, оскільки йому знову стало зручно з'являтися на публіці без шапки.

Це захворювання залишається рідкісним, у медичній літературі зафіксовано лише один випадок. Тому отримані результати слід інтерпретувати з обережністю, заявили вчені. Однак вони також наголошують на важливості розпізнавання хронічних захворювань шкіри голови у брейкдансерів, додаючи, що хірургічне втручання може стати ефективним варіантом лікування для тих, хто страждає від цієї проблеми.

Їхнє дослідження пролило світло на потенційні та невивчені довгострокові наслідки брейкдансу для організму, особливо для голови, підвищуючи обізнаність тих, хто займається подібною діяльністю. Хоча брейкдансери часто стикаються з численними ризиками травм, вплив на шкіру під час постійного обертань голови свідчить про необхідність профілактичних заходів або альтернатив у тренуваннях для мінімізації ризиків серйозних і довгострокових ушкоджень.

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