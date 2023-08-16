Засіла в голові. Учені пояснили, чому навіть через десятки років ми можемо згадати текст пісні

Дослідники розповіли, як музика і ритм допомагають нам запам'ятовувати слова пісень, які ми не чули вже багато років.

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Пам'ять людини вельми дивовижний інструмент. Ми можемо не пам'ятати, що їли на сніданок або куди поклали ключі від машини, проте з легкістю згадаємо слова пісні, яку роками не чули, але вона раптово зазвучала з динаміків радіо. Дослідники нарешті пояснили, як це працює, пише IFLScience.

Музика має довгу історію використання як засіб для запам'ятовування інформації та слів. Ще до появи писемності її використовували для усної передачі інформації та історій. Однак безліч подібних прикладів можна зустріти та сьогодні — наприклад, у школах вчителі використовують пісні, щоб діти могли краще запам'ятати той чи інший масив інформації.

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За словами ад'юнкт-професорка музичної психології Даремського університету Келлі Якубовскі, на те є одразу кілька причин. По-перше, музика часто служить інструментом, що допомагає запам'ятовувати зв'язні тексти. Наприклад, ритм музики дає уявлення про те, якої довжини буде наступне слово в послідовності, а це допомагає обмежити варіанти. По-друге, мелодія може дозволити розбити текст на осмислені фрагменти, що дасть змогу запам'ятати довші сегменти інформації. По-третє, у піснях часто використовуються літературні прийоми, такі як рими та алітерації, що полегшує запам'ятовування.

За словами Якубовскі, коли ми багато разів чули й наспівували пісню, вона стає доступною через нашу несвідому пам'ять. Дослідники зазначають, що однією з причин, через яку пісні так глибоко вкорінюються в нашій пам'яті, є те, що ми часто чуємо одні й ті самі пісні безліч разів. Крім того, в основі своїй музика вельми емоційна — більш раннє дослідження показало, що нам подобається слухати музику, тому що вона передає і викликає величезний спектр емоцій. Водночас інше дослідження показало, що саме емоції допомагають нам краще запам'ятовувати слова і події.

Цікаво, що деякі дослідження також показали, що під час першого знайомства з новою піснею запам'ятати мелодію і зв'язний текст набагато важче, ніж запам'ятати тільки текст. Однак після подолання цього початкового бар'єра і повторного прослуховування пісні, починають проявлятися корисні ефекти.

Зазначимо, що музика також використовується в лікуванні різних нейродегенеративних розладів. Наприклад, людям із хворобою Альцгеймера і розсіяним склерозом простіше запам'ятати словесну інформацію за допомогою пісень.

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