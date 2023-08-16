Засела в голове. Ученые объяснили, почему даже через десятки лет мы можем вспомнить текст песни

Исследователи рассказали, как музыка и ритм помогают нам запоминать слова песен, которые мы не слышали уже много лет.

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Память человека весьма удивительный инструмент. Мы можем не помнить, что ели на завтрак или куда положили ключи от машины, однако с легкостью вспомним слова песни, которую годами не слышали, но она внезапно зазвучала из динамиков радио. Исследователи наконец-то объяснили, как это работает, пишет IFLScience.

Музыка имеет долгую историю использования в качестве средства для запоминания информации и слов. Еще до появления письменности она использовалась для устной передачи информации и историй. Однако множество подобных примеров можно встретить и сегодня — например, в школах учителя используют песни, чтобы дети могли лучше запомнить тот или иной массив информации.

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По словам адъюнкт-профессор музыкальной психологии Даремского университета Келли Якубовски, на то есть сразу несколько причин. Во-первых, музыка часто служит инструментом, помогающим запоминать связные тексты. Например, ритм музыки дает представление о том, какой длины будет следующее слово в последовательности, а это помогает ограничить варианты. Во-вторых, мелодия может позволить разбить текст на осмысленные фрагменты, что позволит запомнить более длинные сегменты информации. В-третьих, в песнях часто используются литературные приемы, такие как рифмы и аллитерации, что облегчает запоминание.

По словам Якубовски, когда мы много раз слышали и напевали песню, она становится доступной через нашу бессознательную память. Исследователи отмечают, что одной из причин, по которой песни так глубоко укореняются в нашей памяти, является то, что мы часто слышим одни и те же песни множество раз. Кроме того, в основе своей музыка весьма эмоциональна — более раннее исследование показало, что нам нравится слушать музыку, потому что она передает и вызывает огромный спектр эмоций. В то же время другое исследование показало, что именно эмоции помогают нам лучше запоминать слова и события.

Любопытно, что некоторые исследования также показали, что при первом знакомстве с новой песней запомнить мелодию и связный текст намного труднее, чем запомнить только текст. Однако после преодоления этого первоначального барьера и повторного прослушивания песни, начинают проявляться полезные эффекты.

Отметим, что музыка также используется в лечении различных нейродегенеративных расстройств. Например, людям с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом проще запомнить словесную информацию с помощью песен.

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