Басовый инстинкт. Ученые выяснили, что заставляет людей танцевать
Нейробиологи обнаружили, что люди способны улавливать определенные ноты рецепторами на коже, что неосознанно заставляет их танцевать.
Когда дело доходит до ритма на танцполе, все зависит от баса — к такому заключению пришли исследователи. Более ранние анализы показали, что музыка, которая подталкивает к танцу, имеет более низкие басы, а низкие частоты позволяют людям двигаться в такт музыке, пишет The Guardian.
Однако ученые все еще не понимали, будет ли влияние низких частот также велико в реальном мире или когда их невозможно обнаружить сознательно. В новом исследовании доктор Дэниэл Кэмерон из Университета Макмастера в Канаде вместе с коллегами нейробиологами провели ряд экспериментов, чтобы понять как это происходит на самом деле.
Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В ходе первого эксперимента они организовали концерт электронной музыки канадского дуэта Orphx в McMaster. В исследовании приняли участие 43 человека, которые посетили концерт и согласились надеть специальные повязки с захватом движения. Во время концерта ученые включали специализированные динамики очень низкой частоты (VLF) каждые 2,5 и 5 минут. Результаты исследования показывают, что под очень низкие частоты люди двигались почти на 12% энергичнее.
Кроме того, исследователи опросили чуть более полусотни посетителей концерта, чтобы узнать, чувствуют ли они музыку телом и влияют ли эти ощущения на желание танцевать. Оказалось, что реципиенты действительно ощущали музыку, однако эти ощущения не были более сильными, чем на других концертах, когда VLF не использовались.
В ходе второго эксперимента ученые опросили 17 человек — их попросили оценить пару идентичных клипов, в одном из которых использовались очень низкие частоты. В общей сложности участникам показали 72 пары клипов, а исследователи пришли к выводу, что реципиенты смогли отличить клипы с VLF лишь случайно.
По словам Кэмерона, результаты исследований свидетельствуют о том, что люди не способны осознавать влияния очень низких частот. Вероятно, VLF улавливаются механорецепторами на коже и в теле, а также вестибулярной системой во внутреннем ухе, отвечающей за равновесие.
По словам доктора Энн Кейтель из Университета Данди, которая не участвовала в исследовании, полученные результаты показывают, что очень низкие частоты в действительности не оказывают большого влияния на движения, однако эффект от них постоянен для разных людей. В дальнейшем исследователям предстоит узнать, как мы улавливаем очень низкие частоты, почему они влияют на наши движения и можно ли их измерить в активности нашего мозга.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что музыка улучшает самочувствие — без рецепта и побочки.