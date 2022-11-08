Басовый инстинкт. Ученые выяснили, что заставляет людей танцевать

Нейробиологи обнаружили, что люди способны улавливать определенные ноты рецепторами на коже, что неосознанно заставляет их танцевать.

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Когда дело доходит до ритма на танцполе, все зависит от баса — к такому заключению пришли исследователи. Более ранние анализы показали, что музыка, которая подталкивает к танцу, имеет более низкие басы, а низкие частоты позволяют людям двигаться в такт музыке, пишет The Guardian.

Однако ученые все еще не понимали, будет ли влияние низких частот также велико в реальном мире или когда их невозможно обнаружить сознательно. В новом исследовании доктор Дэниэл Кэмерон из Университета Макмастера в Канаде вместе с коллегами нейробиологами провели ряд экспериментов, чтобы понять как это происходит на самом деле.

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В ходе первого эксперимента они организовали концерт электронной музыки канадского дуэта Orphx в McMaster. В исследовании приняли участие 43 человека, которые посетили концерт и согласились надеть специальные повязки с захватом движения. Во время концерта ученые включали специализированные динамики очень низкой частоты (VLF) каждые 2,5 и 5 минут. Результаты исследования показывают, что под очень низкие частоты люди двигались почти на 12% энергичнее.

Кроме того, исследователи опросили чуть более полусотни посетителей концерта, чтобы узнать, чувствуют ли они музыку телом и влияют ли эти ощущения на желание танцевать. Оказалось, что реципиенты действительно ощущали музыку, однако эти ощущения не были более сильными, чем на других концертах, когда VLF не использовались.

В ходе второго эксперимента ученые опросили 17 человек — их попросили оценить пару идентичных клипов, в одном из которых использовались очень низкие частоты. В общей сложности участникам показали 72 пары клипов, а исследователи пришли к выводу, что реципиенты смогли отличить клипы с VLF лишь случайно.

По словам Кэмерона, результаты исследований свидетельствуют о том, что люди не способны осознавать влияния очень низких частот. Вероятно, VLF улавливаются механорецепторами на коже и в теле, а также вестибулярной системой во внутреннем ухе, отвечающей за равновесие.

По словам доктора Энн Кейтель из Университета Данди, которая не участвовала в исследовании, полученные результаты показывают, что очень низкие частоты в действительности не оказывают большого влияния на движения, однако эффект от них постоянен для разных людей. В дальнейшем исследователям предстоит узнать, как мы улавливаем очень низкие частоты, почему они влияют на наши движения и можно ли их измерить в активности нашего мозга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что музыка улучшает самочувствие — без рецепта и побочки.