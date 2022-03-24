Без рецепта и побочки. Ученые выяснили, что музыка улучшает самочувствие
Исследования показывают, что музыка приносит такую же пользу психическому здоровью человека, как и физические упражнения.
Новый анализ более 20 исследований, который опубликовали в журнале Network Open Американской медицинской ассоциации, показал, что пение, игра на музыкальном инструменте и прослушивание музыки могут улучшить самочувствие и качество жизни, сообщает The Guardian.
В журнале провели обзор 26 научных исследований, которые проводились на территории Австралии, Великобритании и США. Анализ данных работ показывает, что музыка действительно может улучшить психическое здоровье человека.
По словам ученых, присутствие музыки в жизни человека напрямую связано с улучшением здоровья и качества жизни. И не имеет значение поют ли люди, играют ли на музыкальных инструментах или же просто слушают музыку.
Авторы нового анализа предполагают, что воздействие музыки на психическое здоровье человека можно сравнить с таким же, которое появляется во время физических упражнений.
"Пока еще точно не установлено сколько времени нужно, например, слушать музыку для того, чтобы это благотворно повлияло на состояние человека. Пока что ученые пришли к выводу, что универсального рецепта нет и у каждого человека "музыкальная доза" разная", — пишут авторы нового анализа научных работ.
"Личный опыт многих людей может подтвердить эти данные. Музыка действительно влияет на здоровье человека. И влияет в хорошем смысле", — говорит Ким Кунио, преподаватель музыковедения в Австралийском национальном университете, который не принимал участия в исследованиях.
"Все мы являемся экспертами в музыке, потому что мы слушаем ее, она оставляет заметный след в нашем сознании. Поэтому не удивительно, что музыка делает нас лучше. Даже если это грустная музыка, она все равно способствует нашему отвлечению от реальности. И я думаю поэтому мы все-таки немного лучше себя чувствуем", — говорит Кунио.
Резюмируя исследования, авторы пишут, что точно нет никаких правил касательно того, какую именно нужно слушать музыку. Ее нужно просто слушать.