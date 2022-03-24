Без рецепта и побочки. Ученые выяснили, что музыка улучшает самочувствие

Исследования показывают, что музыка приносит такую же пользу психическому здоровью человека, как и физические упражнения.

Новый анализ более 20 исследований, который опубликовали в журнале Network Open Американской медицинской ассоциации, показал, что пение, игра на музыкальном инструменте и прослушивание музыки могут улучшить самочувствие и качество жизни, сообщает The Guardian.

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В журнале провели обзор 26 научных исследований, которые проводились на территории Австралии, Великобритании и США. Анализ данных работ показывает, что музыка действительно может улучшить психическое здоровье человека.

По словам ученых, присутствие музыки в жизни человека напрямую связано с улучшением здоровья и качества жизни. И не имеет значение поют ли люди, играют ли на музыкальных инструментах или же просто слушают музыку.

Авторы нового анализа предполагают, что воздействие музыки на психическое здоровье человека можно сравнить с таким же, которое появляется во время физических упражнений.

[ + – ] Ученые считают, что музыка одинаково хорошо влияет на здоровье не зависимо от того поете вы, играете на музыкальном инструменте или же просто слушаете музыку Фото: The Guardian

"Пока еще точно не установлено сколько времени нужно, например, слушать музыку для того, чтобы это благотворно повлияло на состояние человека. Пока что ученые пришли к выводу, что универсального рецепта нет и у каждого человека "музыкальная доза" разная", — пишут авторы нового анализа научных работ.

"Личный опыт многих людей может подтвердить эти данные. Музыка действительно влияет на здоровье человека. И влияет в хорошем смысле", — говорит Ким Кунио, преподаватель музыковедения в Австралийском национальном университете, который не принимал участия в исследованиях.

"Все мы являемся экспертами в музыке, потому что мы слушаем ее, она оставляет заметный след в нашем сознании. Поэтому не удивительно, что музыка делает нас лучше. Даже если это грустная музыка, она все равно способствует нашему отвлечению от реальности. И я думаю поэтому мы все-таки немного лучше себя чувствуем", — говорит Кунио.

Резюмируя исследования, авторы пишут, что точно нет никаких правил касательно того, какую именно нужно слушать музыку. Ее нужно просто слушать.