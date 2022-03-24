Без рецепта та побочки. Вчені з'ясували, що музика покращує самопочуття

Дослідження показують, що музика приносить таку ж користь психічному здоров'ю людини, як і фізичні вправи.

Новий аналіз понад 20 досліджень, який опублікували в журналі Network Open Американської медичної асоціації, показав, що співи, гра на музичному інструменті та прослуховування музики можуть покращити самопочуття та якість життя, повідомляє The Guardian.

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У журналі провели огляд 26 наукових досліджень, які проводили на території Австралії, Великої Британії та США. Аналіз цих робіт показує, що музика справді може покращити психічне здоров'я людини.

За словами вчених, присутність музики в житті людини пов'язана з покращенням здоров'я та якості життя. І не має значення, чи співають люди, чи грають на музичних інструментах, чи просто слухають музику.

Автори нового аналізу припускають, що вплив музики на психічне здоров'я людини можна порівняти з тим самим, що з'являється під час фізичних вправ.

[ + – ] Вчені вважають, що музика однаково добре впливає на здоров'я незалежно від того співаєте ви, граєте на музичному інструменті або ж просто слухаєте музику Фото: The Guardian

"Поки ще точно не встановлено скільки часу потрібно, наприклад, слухати музику для того, щоб це цілюще вплинуло на стан людини. Поки вчені дійшли висновку, що універсального рецепта немає й у кожної людини "музична доза" різна", — пишуть автори нового аналізу наукових праць.

"Особистий досвід багатьох людей може підтвердити ці дані. Музика справді впливає на здоров'я людини. І впливає в доброму розумінні", — говорить Кім Куніо, викладач музикознавства в Австралійському національному університеті, який не брав участі в дослідженнях.

"Всі ми є експертами в музиці, тому що ми слухаємо її, вона залишає помітний слід у нашій свідомості. Тому не дивно, що музика робить нас кращою. Навіть якщо це сумна музика, вона все одно сприяє нашому відволіканню від реальності. І я думаю, через це ми все-таки трохи краще почуваємося", — каже Куніо.

Резюмуючи дослідження, автори пишуть, що немає жодних правил щодо того, яку саме потрібно слухати музику. Її варто просто слухати.