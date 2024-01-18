Сифилис, гольф или ожог: в сети обсуждают красные пятна на руке у Трампа

Доцент дерматологии больницы в Нью-Йорке Джошуа Цайхнер отметил, что причиной таких "высыпаний" на ладонях могло быть что угодно, даже укус насекомого. Пользователи X предполагают, что у экс-президента герпес или он недавно упал.

Related video

На руке у бывшего президента США Дональда Трампа заметили красные пятна, когда он покидал свою резиденцию в Нью-Йорке в среду, 16 января, чтобы посетить второй судебный процесс по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Э. Джин Кэрролл. Об этом сообщает Business Insider.

Во время приветствия сторонников политик помахал правой рукой к камерам и показал пятна на указательном и большом пальцах, а также на верхней части ладони.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высказали ряд предположений о том, что могло вызвать соответствующие пятна. Некоторые подозревают, что у экс-президента "герпес на руках" или, возможно, он недавно упал. Отмечают, что к вечеру эти пятна исчезли, ведь на вечерних фото с пресс-конференции ладони Трампа были чистые.

По словам доктора Джошуа Цайхнера, доцента дерматологии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, трудно диагностировать состояние кожи только по одной фотографии, однако существуют варианты, которые могли бы вызвать такие пятна на ладони у экс-президента.

"Высыпания на руках могут быть вызваны различными факторами, начиная от инфекций и заканчивая воспалительными состояниями и внешним воздействием", — сказал Цайхнер.

Цайхнер рассказал изданию о четырех вероятных вариантах "высыпаний" на руках у Трампа.

Слишком сухие руки

По словам доцента дерматологии, самыми распространенными причинами сыпи на ладонях являются сухость и чрезмерное мытье рук.

"Учитывая то, что Трамп является самопровозглашенным "гермофобом", теорию о чрезмерном мытье рук можно проверить. Низкие температуры также могут привести к сухости кожи, которая чаще наблюдается зимой", — говорится в сообщении.

Игра в гольф

Как отметил Цайхнер, еще одним из вариантов возникновения таких пятен, может быть игра в гольф.

"Другим вариантом являются волдыри, которые могут быть вызваны трением от таких видов деятельности, как гольф, тяжелая атлетика или бейсбол", — добавляет доктор.

На руке Трампа заметили красные пятна

Химический ожог от сока лайма

Доцент дерматологии отметил, что "даже сок лайма под воздействием солнечного света может вызвать химический ожог кожи", иначе известный как "ожог от маргариты".

"Несмотря на то, что Трамп не употребляет алкоголь, цитрусовый безалкогольный коктейль может вызвать раны", — отмечают в издании.

Ничего из вышеперечисленного

Как заметил Цайхнер, высыпания на руках могут быть вызваны почти чем угодно, включая, например, укус насекомых.

По информации Bild экс-советник бывшего президента США Билла Клинтона Джеймс Карвилл заявил, что пятна на руках Трампа "выглядят как сифилис".

Напомним, в октябре прошлого года суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 5 тысяч долларов за публикацию в соцсетях. Она касалась личной жизни судьи.

Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным в производстве относительно попытки изнасилования Джин Кэрролл, писательницы и журналистки.