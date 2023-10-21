Дональда Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за публикацию в соцсети

Трамп опубликовал в Truth Social нападки на помощницу судьи, который ведет его дело. В заметке он сообщил о ее отношениях с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером и обнародовал фото пары.

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Суд в Нью-Йорке оштрафовал на 5 тысяч долларов за публикацию в соцсетях. Она касалась личной жизни судьи. Об этом пишет CNN.

20 октября нью-йоркский судья оштрафовал экс-президента США за нарушение приказа о распространении любой информации о судьях и предупредил его о возможном заключении.

"Дональд Трамп получил предупреждение о возможных последствиях нарушения приказа о распространении любой информации в отношении работников суда. Он конкретно признал, что понимает и будет выполнять его", — сказал судья Артур Энгорон в своем приказе в пятницу.

На второй день судебного разбирательства, 3 октября, судья издал частичный приказ всем сторонам не говорить о каких-либо сотрудниках суда после того, как Трамп опубликовал в Truth Social нападки на помощницу Энгорона. В заметке утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью Йорка, и обнародовал фото пары.

Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как был выдан приказ судьи, но на веб-сайте кампании Трампа DonaldJTrump.com она осталась.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" приказа и предупредил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".

Адвокат Трампа Крис Киз извинился перед Энгороном, заявив, что это было "непреднамеренно" и заверил, что Трамп приказал удалить пост.

За что судят Трампа

Дональда Трампа обвиняют в скрытой выплате 130 тысяч долларов США порноактрисе, с которой у него якобы была интимная связь. В конце президентской кампании 2016 года он заплатил порнозвезде деньги за молчание об отношениях с ним. Средства выплатили из взносов на предвыборную кампанию Трампа. Также установлено, что эти средства поступали из нелегальных источников и превышали допустимые суммы взносов, которые может делать одно лицо.

30 марта Трампу было предъявлено обвинение по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями. Сам Трамп эти обвинения назвал "политическим преследованием".

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