Дональда Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за публікацію в соцмережі

Трамп опублікував у Truth Social нападки на помічницю судді, який веде його справу. У дописі він повідомив про її стосунки з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером і оприлюднив фото пари.

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Суд у Нью Йорку оштрафував на 5 тисяч доларів за публікацію в соцмережах. Вона стосувалася особистого життя судді. Про це пише CNN.

20 жовтня нью-йоркський суддя оштрафував експрезидента США за порушення наказу щодо поширення будь-якої інформації про суддів та попередив його про можливе ув’язнення.

"Дональд Трамп отримав попередження щодо можливих наслідків порушення наказу про поширення будь-якої інформації щодо працівників суду. Він конкретно визнав, що розуміє і буде виконувати його", – сказав суддя Артур Енгорон у своєму наказі в п’ятницю.

На другий день судового розгляду, 3 жовтня, суддя видав частковий наказ усім сторонам не говорити про будь-яких співробітників суду після того, як Трамп опублікував у Truth Social нападки на помічницю Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью Йорка, і оприлюднив фото пари.

Публікація була видалена з Truth Social одразу після того, як був виданий наказ судді, але на вебсайті кампанії Трампа DonaldJTrump.com вона залишилася.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" наказу і попередив, що порушення можуть призвести до "тюремного ув’язнення".

Адвокат Трампа Кріс Кіз вибачився перед Енгороном, заявивши, що це було "ненавмисно" і запевнив, що Трамп наказав видалити пост.

За що судять Трампа

Дональда Трампа звинувачують у прихованій виплаті 130 тисяч доларів США порноактрисі, із якою в нього нібито був інтимний зв'язок. Наприкінці президентської кампанії 2016 року він заплатив порнозірці гроші за мовчання про стосунки з ним. Кошти виплатили з внесків на передвиборчу кампанію Трампа. Також встановлено, що ці кошти надходили з нелегальних джерел та перевищували допустимі суми внесків, які може робити одна особа.

30 березня Трампу було пред’явлено обвинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями. Сам Трамп ці звинувачення назвав "політичним переслідуванням".

Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у провадженні щодо спроби зґвалтування Джин Керролл, письменниці та журналістки.