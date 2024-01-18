Сифіліс, гольф чи опік: у мережі обговорюють червоні плями на руці у Трампа

Доцент дерматології лікарні у Нью-Йорку Джошуа Цайхнер зазначив, що причиною таких "висипань" на долонях могло бути будь-що, навіть укус комахи. Користувачі X припускають, що у експрезидента герпес або він нещодавно впав.

Related video

На руці у колишнього президента США Дональда Трампа помітили червоні плями, коли він покидав свою резиденцію в Нью-Йорку у середу, 16 січня, аби відвідати другий судовий процес у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Е. Джин Керролл. Про це повідомляє Business Insider.

Під час вітання прихильників політик помахав правою рукою до камер та показав плями на вказівному й великому пальцях, а також на верхній частині долоні.

Користувачі соцмережі X (колишній Twitter) висловили низку припущення про те, що могло спричинити відповідні плями. Дехто підозрює, що у експрезидента "герпес на руках" або, можливо, він нещодавно впав. Зазначають, що до вечора ці плями зникли, адже на вечірніх фото з пресс-конференції долоні Трампа були чисті.

За словами доктора Джошуа Цайхнера, доцента дерматології лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку, важко діагностувати стан шкіри лише за однією фотографією, однак існують варіанти, які могли б спричинити такі плями на долоні у експрезидента.

"Висипання на руках можуть бути спричинені різноманітними факторами, починаючи від інфекцій і закінчуючи запальними станами та зовнішнім впливом", — сказав Цайхнер.

Цайхнер розповів виданню про чотири ймовірні варіанти "висипань" на руках у Трампа.

Занадто сухі руки

За словами доцента дерматології, найпоширенішими причинами висипу на долонях є сухість та надмірне миття рук.

"З огляду на те, що Трамп є самопроголошеним "гермофобом", теорію про надмірне миття рук можна перевірити. Низькі температури також можуть призвести до сухості шкіри, яка частіше спостерігається взимку", — йдеться у повідомленні.

Гра у гольф

Як зазначив Цайхнер, ще одним із варіантів виникнення таких плям, може бути гра у гольф.

"Іншим варіантом є пухирі, які можуть бути викликані тертям від таких видів діяльності, як гольф, важка атлетика або бейсбол", — додає доктор.

На руці Трампа помітили червоні плями

Хімічний опік від соку лайма

Доцент дерматології наголосив, що "навіть сік лайма під впливом сонячного світла може спричинити хімічний опік шкіри", інакше відомий як "опік від маргарити".

"Попри те, що Трамп не вживає алкоголь, цитрусовий безалкогольний коктейль може спричинити рани", — зазначають у виданні.

Нічого з перерахованого вище

Як зауважив Цайхнер, висипання на руках можуть бути спричинені майже чим завгодно, включно з, наприклад, укусом комах.

За інформацією Bild ексрадник колишнього президента США Білла Клінтона Джеймс Карвілл заявив, що плями на руках Трампа "виглядають як сифіліс".

Нагадаємо, у жовтні минулого року суд у Нью Йорку оштрафував Дональда Трампа на 5 тисяч доларів за публікацію в соцмережах. Вона стосувалася особистого життя судді.

Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у провадженні щодо спроби зґвалтування Джин Керролл, письменниці та журналістки.