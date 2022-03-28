Ученые выяснили, что Тутанхамона почитали за его инвалидность (фото)

Для древних египтян инвалидность считалась божественным свойством. Поэтому фараона не клеймили из-за его физических проблем, а наоборот, считали особенным.

Тутанхамон — самый знаменитый из египетских фараонов. Он был последним из своей королевской семьи, правившей в конце XVIII династии, пишет Express.

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Великому правителю было всего 9 лет, когда он взошел на трон около 1300 года до н.э. Однако через 10 лет он умер, а его смерть долгое время оставалась загадкой. Скромную гробницу Тутанхамона обнаружили лишь в 1922 году. Открытие сделал английский археолог и египтолог Говард Картер.

[ + – ] Скромную гробницу Тутанхамона обнаружил 1922 году английский археолог и египтолог Говард Картер

В ходе недавнего исследования эксперты изучали вопрос о том, могли ли какие-либо физические недостатки, которыми обладал древний правитель, подорвать его лидерство. Так они обнаружили, что по сравнению с сегодняшним днем в древнеегипетском обществе не было стигматизации людей с ограниченными возможностями. Таких людей наоборот считали божественно одаренными, а детей с раннего возраста учили их уважать.

"Древние египтяне были очень просвещенными, для них инвалидность считалась божественным свойством. Поэтому Тутанхамона не клеймили из-за его физических проблем, а наоборот считали особенным", — рассказала египтолог София Азиз из Центра биомедицинской египтологии Университета Манчестера.

К такому выводу ученые пришли, обнаружив несколько исторических текстов, которые были написаны для детей. В этих текстах говорилось, чтобы дети не смеялись над лилипутами, не дразнили слепых и относились к людям с ограниченными возможностями с уважением и достоинством.

[ + – ] Анализ черт лица Тутанхамона показал, что у фараона был неправильный прикус

Анализ черт лица Тутанхамона показал, что у фараона был неправильный прикус. Как отметила Азиз, неправильный прикус может вызвать некоторые нарушения речи. Но это никак не сказывалось на отношении к правителю людей.

Также ученые отметили, что такое уважительное отношение было связано с религиозными взглядами и важностью загробной жизни для древних египтян. Они не ожидали совершенства в реальной жизни и верили, что оно возникает в загробной.

Напомним, что ранее археологам удалось узнать, что у Тутанхамона не было серьезных генетических заболеваний из-за кровосмешения. Тот факт, что у правителя не изменились и не выпали зубы подтверждают предположения ученых.