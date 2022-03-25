Ученые раскрыли новые подробности о фараоне Тутанхамоне (фото)

Долгое время считалось, что у царя были серьезные генетические заболевания, которые у него появились из-за кровосмешения. Но, как выяснили египтологи, это не совсем так.

Долина царей — скалистое ущелье в Египте, где в течение почти 500 лет раскапывали гробницы фараонов и влиятельной знати Нового царства, интересует ученых уже на протяжении многих лет, пишет Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

У египтологов по-прежнему остаются вопросы о том, как выглядел Тутанхамон, и не передались ли ему какие-либо отклонения или болезни из-за кровосмешения в его семье. Кровосмешение или инбридинг — скрещивание близкородственных или генетически сходных особей.

Благодаря новейшим компьютерным томографам исследователи детально изучили тело и кости Тутанхамона, используя важнейшие данные о его физическом облике.

[ + – ] Изучая тело фараона, ученые отметили необычную форму головы, которая имела очень длинный череп

Изучая тело фараона, судебный биоархеолог доктор Кэролин Рэндо и ее команда отметили необычную форму головы, которая имела очень длинный череп.

У экспертов также есть некоторые свидетельства того, что эта необычная форма черепа была характерной чертой его семьи. Так, может, ли это быть последствием инбридинга? Можно ли это выяснить по форме черепа?

Кровосмешение был широко распространено среди королевских семей Египта и большинства королевских семей по всему миру. Скрещивание близкородственных форм приводило к разным врожденным расстройствам, которые передаются по наследству, а также вызвали так называемый краниосиностоз — преждевременное закрытие одного или нескольких суставов, соединяющих кости черепа ребенка.

[ + – ] Скрещивание близкородственных форм приводило к разным врожденным расстройствам, которые передаются по наследству, а также вызвали так называемый краниосиностоз

Однако, по мнению доктора Рэндо, у Тутанхамона ничего подобного не наблюдалось.

"Если бы у фараона была такая степень инбридинга и другие врожденные заболевания, у него должны были бы измениться зубы или вовсе выпасть", — подчеркнула Рэндо.

Тот факт, что у Тутанхамона нет никаких изменений в зубах, говорит о том, что любое межродственное скрещивание, которое тогда происходило, не было настолько серьезным или не вызывало серьезных генетических проблем.