Учені розкрили нові подробиці про фараона Тутанхамона (фото)

Довгий час вважалося, що цар мав серйозні генетичні захворювання, які в нього з'явилися через кровозмішування. Але, як з'ясували єгиптологи, це зовсім так.

Долина царів — скеляста ущелина в Єгипті, де протягом майже 500 років розкопували гробниці фараонів і впливової знаті Нового царства — цікавить учених уже протягом багатьох років, пише Express.

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У єгиптологів, як і раніше, залишаються питання про те, який вигляд мав Тутанхамон і чи не передалися йому якісь відхилення або хвороби через кровосмішування в його сім'ї. Кровозмішування або інбридинг — схрещування близьких або генетично подібних особин.

Завдяки новітнім комп'ютерним томографам дослідники детально вивчили тіло та кістки Тутанхамона, використовуючи найважливіші дані про його фізичний вигляд.

[ + – ] Вивчаючи тіло фараона, вчені відзначили незвичайну форму голови, що мала дуже довгий череп

Вивчаючи тіло фараона, судова біоархеологиня докторка Керолін Рендо та її команда відзначили незвичну форму голови, яка мала дуже довгий череп.

Експерти також мають деякі свідчення того, що ця незвичайна форма черепа була характерною рисою його сім'ї. То чи може це бути наслідком інбридингу? Чи можна це з'ясувати формою черепа?

Кровозмішування було поширене серед королівських сімей Єгипту та більшості королівських сімей по всьому світу. Схрещування близькоспоріднених форм призводило до різних вроджених розладів, що передаються в спадок, а також викликали так званий краніосиностоз — передчасне закриття одного або кількох суглобів, що поєднують кістки черепа дитини.

[ + – ] Схрещування близькоспоріднених форм призводило до різних вроджених розладів, що передаються в спадок, а також викликали так званий краніосиностоз.

Проте, на думку докторки Рендо, у Тутанхамона нічого не спостерігалося.

"Якби фараон мав такий ступінь інбридингу й інші вроджені захворювання, у нього мали б змінитися зуби або зовсім випасти", — підкреслила Рендо.

Той факт, що в Тутанхамона немає жодних змін у зубах, говорить про те, що будь-яке міжродинне схрещування, яке тоді відбувалося, не було настільки серйозним або не викликало серйозних генетичних проблем.