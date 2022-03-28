Вчені з'ясували, що Тутанхамона шанували за його інвалідність (фото)

Стародавні єгиптяни інвалідність вважали божественною ознакою. Тому фараона не таврували через його фізичні проблеми, а навпаки, вважали особливим.

Тутанхамон — найзнаменитіший з єгипетських фараонів. Він був останнім зі своєї королівської сім'ї, правлячої XVIII династії, пише Express.

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Великому правителю було лише 9 років, коли він зійшов на трон близько 1300 до н.е. Однак через 10 років він помер, а його смерть тривалий час залишалася загадкою. Скромну гробницю Тутанхамона знайшли лише в 1922 році. Відкриття зробив англійський археолог та єгиптолог Говард Картер.

[ + – ] Скромну гробницю Тутанхамона знайшов у 1922 англійський археолог і єгиптолог Говард Картер

Під час недавнього дослідження експерти вивчали питання про те, чи могли якісь фізичні вади, які мав древній правитель, підірвати його лідерство. Так вони виявили, що, якщо порівняти з сьогоденням, у давньоєгипетському суспільстві не стигматизували людей з обмеженими можливостями. Таких людей навпаки вважали божественно обдарованими, а дітей із раннього віку вчили їх шанувати.

"Давні єгиптяни були дуже освіченими, вони інвалідність вважали божественною ознакою. Тому Тутанхамона не таврували через його фізичні проблеми, а навпаки вважали особливим", — розповіла єгиптологиня Софія Азіз із Центру біомедичної єгиптології Університету Манчестера.

Такого висновку вчені дійшли, виявивши кілька історичних текстів, написаних для дітей. У них говорилося, щоб діти не сміялися з ліліпутів, не дражнили сліпих і ставилися до людей з обмеженими можливостями з повагою та гідністю.

[ + – ] Аналіз рис обличчя Тутанхамона показав, що фараон мав неправильний прикус

Аналіз рис обличчя Тутанхамона показав, що фараон мав неправильний прикус. Як зазначила Азіз, неправильний прикус може спричинити деякі порушення мови. Але це не впливало на ставлення до правителя людей.

Також вчені зазначили, що таке шанобливе ставлення пов'язане з релігійними поглядами та важливістю потойбіччя для стародавніх єгиптян. Вони не очікували досконалості в реальному житті й вірили, що воно виникає в потойбічному.

Нагадаємо, що раніше археологам вдалося дізнатися, що в Тутанхамона не було серйозних генетичних захворювань через кровозмішання. Той факт, що в правителя не змінилися і не випали зуби, підтверджує припущення вчених.