Бій під Покровськом: два бійці ЗСУ відбили штурм росіян і взяли полонених (відео)

Четверо російських піхотинців спробували захопити позицію бійців штурмового полку "Скала" в одній із будівель, але внаслідок бойового зіткнення були загнані в підвал, після чого здалися в полон.

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Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" успішно відбили атаку противника і захопили в полон двох російських військовослужбовців. Відповідне відео було опубліковано 9 березня пресслужбою підрозділу.

Як уточнили в "Мілітарному" з посиланням на соцмережі, бій стався в центральній частині селища Шевченка в районі Покровська.

На кадрах група з чотирьох російських піхотинців спробувала захопити будівлю, оборону якої тримали двоє українських бійців. Противник почав атаку з кулеметного вогню, ховаючись у сусідній будівлі, проте отримав у відповідь гранату. Після цього російські військові спробували зайти з іншого напрямку, але були зупинені.

Тим часом на допомогу українським захисникам прибули FPV-дрони, що змусило супротивника відступити: кулеметник утік, одного солдата ліквідували, а двоє сховалися в підвалі. Згодом воїни "Скали" залишили укріплення і взяли російських військових, що залишилися, в полон.

Раніше підрозділ уже демонстрував успішні операції на цьому напрямку. Зокрема, нещодавно бійці 425-го ОШП "Скала" провели штурм російських позицій біля села Удачне, де ворог, не вступаючи в бій, залишив укріплення.

А наприкінці січня шість бійців підрозділу в одному бойовому епізоді на Покровському напрямку взяли в полон вісьмох російських піхотинців. Як з'ясувалося, один з окупантів був колишнім ув'язненим, який підписав контракт із російськими збройними силами, щоб уникнути нового терміну.

Нагадаємо, про успішні бойові дії 425-го ОШП "Скала" повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави не уточнив географію бойових зіткнень, проте заява прозвучала в той час, коли українські бійці контратакували на південному фланзі Покровського напрямку.