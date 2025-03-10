Бой под Покровском: два бойца ВСУ отбили штурм россиян и взяли пленных (видео)

Четверо российских пехотинцев попытались захватить позицию бойцов штурмового полка "Скала" в одном из зданий, но в результате боестолкновения были загнаны в подвал, после чего сдались в плен.

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Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" успешно отбили атаку противника и захватили в плен двух российских военнослужащих. Соответствующее видео было опубликовано 9 марта пресс-службой подразделения.

Как уточнили в "Милитарном" со ссылкой на соцсети, бой произошел в центральной части поселка Шевченко в районе Покровска.

На кадрах группа из четырех российских пехотинцев попыталась захватить здание, оборону которого держали двое украинских бойцов. Противник начал атаку с пулеметного огня, укрываясь в соседнем здании, однако получил в ответ гранату. После этого российские военные попытались зайти с другого направления, но были остановлены.

Тем временем на помощь украинским защитникам прибыли FPV-дроны, что вынудило противника отступить: пулеметчик сбежал, один солдат был ликвидирован, а двое укрылись в подвале. Впоследствии воины "Скалы" покинули укрепление и взяли оставшихся российских военных в плен.

Ранее подразделение уже демонстрировало успешные операции на этом направлении. В частности, недавно бойцы 425-го ОШП "Скала" провели штурм российских позиций возле села Удачное, где враг, не вступая в бой, покинул укрепления.

А в конце января шесть бойцов подразделения в одном боевом эпизоде на Покровском направлении взяли в плен восьмерых российских пехотинцев. Как выяснилось один из оккупантов был бывшим заключенным, который подписал контракт с российскими вооруженными силами, чтобы избежать нового срока.

Напомним, об успешных боевых действиях 425-го ОШП "Скала" сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства не уточнил географию боестолкновений, однако заявление прозвучало в то время, когда украинские бойцы контратаковали на южном фланге Покровского направления.