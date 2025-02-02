Загоює виразки за 11 днів: учені створили дешеву й ефективну лікувальну пов'язку

Сучасні засоби боротьби з хронічними ранами, які не перестають з'являтися на тілах хворих людей, або є дорогими, або недостатньо ефективними. Однак нещодавно вчені створили пов'язку, яка може докорінно змінити ситуацію.

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Нова пов'язка вартістю 1 долар може здійснити революцію в лікуванні ран, оскільки вода, яка використовується в ній, генерує електричне поле, що прискорює загоєння, заявили її творці. Хронічні рани, на які страждають близько 2% одних лише американців, можуть призвести до таких серйозних ускладнень, як інфекції та ампутація. Існуючі методи лікування часто неефективні або занадто дорогі, а вартість деяких з них перевищує 20 000 доларів за рану, пише StudyFinds.

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Нова пов'язка, описана в журналі Science Advances, пропонує недорогу і доступну альтернативу сучасним методам загоєння ран. Розробка, що працює на воді і не потребує електроніки, названа WPED, активує вбудовану батарею з магнію і срібла/хлориду срібла під час додавання води. Це створює м'яке електричне поле, яке стимулює рану, сприяючи її швидкому загоєнню.

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Більше ніяких перев'язок. Створено датчик, що відстежує стан ран на тілі

"Нашою метою було розробити набагато дешевшу технологію, що прискорює загоєння ран у пацієнтів із хронічними ранами", — каже Амай Бандодкар, доцент Університету штату Північна Кароліна і автор дослідження. Пов'язка, розроблена вченими, легка, гнучка і призначена для використання в домашніх умовах. Лабораторні випробування показали, що вона зберігає свою ефективність за різних температур і тиску.

Розробка прилягає до нерівної поверхні рани, спрямовуючи електростимуляцію саме туди, де вона необхідна. "Здатність пристосовуватися дуже важлива, оскільки ми хочемо, щоб електричне поле було спрямоване від периферії рани до її центру", — пояснює Раджарам Каветі з Університету штату Північна Кароліна. Вбудована індикаторна панель змінює колір, коли пристрій повністю активовано.

У мишей-діабетиків рани, оброблені WPED, гоїлися значно швидше. До 11-го дня 75% ран з електричною стимуляцією повністю закрилися, порівняно з 12,5% у групі без електростимуляції та жодної в контрольній групі.

Виразки на діабетичній стопі є однією з основних причин ампутацій, тому в усьому світі системам охорони здоров'я терміново потрібні нові методи їх лікування. "Остання терапія, схвалена FDA, була розроблена понад 25 років тому", — каже Арістідіс Вевес, професор хірургії в Beth Israel Deaconess Center. За подальшого доопрацювання та клінічних випробувань ця недорога пов'язка, що активується водою, може стати простим, але ефективним рішенням для мільйонів людей, які потребують більш ефективного догляду за ранами.

Раніше Фокус писав про створення розумної пов'язки, що лікує і моніторить розвиток інфекцій. Розумна пов'язка призначена для моніторингу ран і запобігання інфекціям шляхом перевірки наявності сечової кислоти, амонію, глюкози, лактату, змін рН і температури.

Також Фокус писав про створення пов'язки від опіків, що полегшує життя пацієнтам. Новизна полягає в її здатності безболісно відділятися від шкіри під час охолодження.