Більше ніяких перев'язок. Створено датчик, що відстежує стан ран на тілі

Безперебійна розумна пов'язка, що відстежує загоєння ран, розроблена вченими з Сінгапуру, дає змогу здійснити діагностику ран навіть у комфортних домашніх умовах.

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Щоразу, коли нам доводиться знімати пов'язку тільки для того, щоб перевірити, як гоїться рана, ми ризикуємо погіршити стан справ і повернути хороший результат назад, занісши туди інфекцію. Група розумних учених з Національного університету Сінгапуру розробила пов'язку, яка покладе край цьому скрутному становищу. Вона постійно стежить за вашою раною і для цього їй навіть не потрібне джерело живлення, пише New Atlas.

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Давайте розберемося, як влаштована ця пов'язка і як вона працює. Уявіть собі такий собі медичний сендвіч, де хліб — це шар медичної стрічки, що прилипає до шкіри навколо рани, а зверху — дихаючий, прозорий силіконовий шар. У середині — вощений папір із крихітними каналами у формі п'ятипелюсткової квітки.

Коли ви накладаєте пов'язку на рану, вона втягує рідину з рани і розподіляє її по каналах у формі квітки. Наприкінці кожного каналу знаходяться різні хімічні речовини, які реагують з рановою рідиною і змінюють колір. Вони подібні до крихітних датчиків, кожен з яких слідкує за різними ознаками — температурою, pH, рівнем сечової кислоти, вологістю та наявністю триметиламіну — продукту відходів нашого організму.

Якщо ви думаєте, що для зчитування цих змін потрібен якийсь спеціальний пристрій, то автори розробки поспішать вас порадувати. Усе, що вам потрібно — це смартфон і додаток на основі штучного інтелекту. Просто сфотографуйте пов'язку і дозвольте додатку проаналізувати кольори. Цей розумний процес дає змогу будь-кому оцінити стан рани без необхідності турбувати пов'язку і поверхню, що заживає під нею. У випробуваннях на щурах, описаних у дослідженні, ця технологія в 97% випадків успішно розрізняла загоюються і не загоюються хронічні та опікові рани.

Доктор Су Сяоді, провідний вчений, який стоїть за цим проектом, сказала: "Ми зробили сенсорний пластир тонким, гнучким і сумісним із нашим тілом. Його можна легко і безпечно поєднувати з пов'язками для виявлення біомаркерів. Біомаркери — це речовини в нашому організмі, які можуть вказувати на хворобу або інфекцію. За допомогою цього зручного сенсорного пластиру ми зможемо поліпшити догляд за ранами в лікарнях і навіть удома".

Розроблена пов'язка не тільки забезпечує безперервне загоєння, а й дає змогу в режимі реального часу отримувати інформацію про стан рани. Цей технологічний прорив може зробити догляд за ранами простішим і ефективнішим, чи то у високотехнологічній лікарні, чи то у вас вдома.

Раніше Фокус писав про створення розумної пов'язки, що лікує і моніторить розвиток інфекцій. Розумна пов'язка призначена для моніторингу ран і запобігання інфекціям шляхом перевірки наявності сечової кислоти, амонію, глюкози, лактату, змін рН і температури.

Також Фокус писав про створення пов'язки від опіків, що полегшує життя пацієнтам. Новизна полягає в її здатності безболісно відділятися від шкіри під час охолодження.