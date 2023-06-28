Больше никаких перевязок. Создан датчик, отслеживающий состояние ран на теле

Бесперебойная умная повязка, отслеживающая заживление ран, разработанная учеными из Сингапура, позволяет осуществить диагностику ран даже в комфортных домашних условиях.

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Каждый раз, когда нам приходится снимать повязку только для того, чтобы проверить, как заживает рана, мы рискуем усугубить положение дел и обратить хороший результат вспять, занеся туда инфекцию. Группа умных ученых из Национального университета Сингапура разработала повязку, которая положит конец этому затруднительному положению. Она постоянно следит за вашей раной и для этого ей даже не нужен источник питания, пишет New Atlas.

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Давайте разберемся, как устроена эта повязка и как она работает. Представьте себе эдакий медицинский сэндвич, где хлеб — это слой медицинской ленты, которая прилипает к коже вокруг раны, а сверху — дышащий, прозрачный силиконовый слой. В середине — вощеная бумага с крошечными каналами в форме пятилепесткового цветка.

Когда вы накладываете повязку на рану, она втягивает жидкость из раны и распределяет ее по каналам в форме цветка. В конце каждого канала находятся различные химические вещества, которые реагируют с раневой жидкостью и меняют цвет. Они подобны крошечным датчикам, каждый из которых следит за различными признаками — температурой, pH, уровнем мочевой кислоты, влажностью и наличием триметиламина — продукта отходов нашего организма.

Если вы думаете, что для считывания этих изменений нужно какое-то специальное устройство, то авторы разработки поспешат вас обрадовать. Все, что вам нужно — это смартфон и приложение на основе искусственного интеллекта. Просто сфотографируйте повязку и позвольте приложению проанализировать цвета. Этот умный процесс позволяет любому оценить состояние раны без необходимости беспокоить повязку и заживающую под ней поверхность. В испытаниях на крысах, описанных в исследовании, эта технология в 97% случаев успешно различала заживающие и незаживающие хронические и ожоговые раны.

Доктор Су Сяоди, ведущий ученый, стоящий за этим проектом, сказала: "Мы сделали сенсорный пластырь тонким, гибким и совместимым с нашим телом. Его можно легко и безопасно сочетать с повязками для обнаружения биомаркеров. Биомаркеры — это вещества в нашем организме, которые могут указывать на болезнь или инфекцию. С помощью этого удобного сенсорного пластыря мы сможем улучшить уход за ранами в больницах и даже дома".

Разработанная повязка не только обеспечивает беспрерывное заживление, но и позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии раны. Этот технологический прорыв может сделать уход за ранами более простым и эффективным, будь то в высокотехнологичной больнице или у вас дома.

Ранее Фокус писал о создании умной повязки лечащей и мониторящей развитие инфекций. Умная повязка предназначена для мониторинга ран и предотвращения инфекций путем проверки наличия мочевой кислоты, аммония, глюкозы, лактата, изменений рН и температуры.

Также Фокус писал о создании повязки от ожогов, облегчающей жизнь пациентам. Новизна заключается в ее способности безболезненно отделяться от кожи при охлаждении.