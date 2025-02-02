Заживляет язвы за 11 дней: ученые создали дешевую и эффективную лечебную повязку

Современные средства борьбы с хроническими ранами, которые не перестают появляться на телах больных людей, либо являются дорогостоящими, либо недостаточно эффективны. Однако недавно ученые создали повязку, которая может в корне изменить ситуацию.

Related video

Новая повязка стоимостью 1 доллар может произвести революцию в лечении ран, поскольку вода используемая в ней генерирует электрическое поле, ускоряющее заживление, заявили ее создатели. Хронические раны, которыми страдают около 2% одних лишь американцев, могут привести к таким серьезным осложнениям, как инфекции и ампутация. Существующие методы лечения зачастую неэффективны или слишком дороги, а стоимость некоторых из них превышает 20 000 долларов за рану, пишет StudyFinds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Новая повязка, описанная в журнале Science Advances, предлагает недорогую и доступную альтернативу современным методам заживления ран. Разработка, работающая на воде и не требующая электроники, названная WPED, активирует встроенную батарею из магния и серебра/хлорида серебра при добавлении воды. Это создает мягкое электрическое поле, которое стимулирует рану, способствуя ее скорейшему заживлению.

Важно

Больше никаких перевязок. Создан датчик, отслеживающий состояние ран на теле

"Нашей целью было разработать гораздо менее дорогостоящую технологию, ускоряющую заживление ран у пациентов с хроническими ранами", — говорит Амай Бандодкар, доцент Университета штата Северная Каролина и автор исследования. Повязка, разработанная учеными, легкая, гибкая и предназначена для использования в домашних условиях. Лабораторные испытания показали, что она сохраняет свою эффективность при различных температурах и давлении.

Разработка прилегает к неровной поверхности раны, направляя электростимуляцию именно туда, где она необходима. "Способность приспосабливаться очень важна, поскольку мы хотим, чтобы электрическое поле было направлено от периферии раны к ее центру", — объясняет Раджарам Кавети из Университета штата Северная Каролина. Встроенная индикаторная панель меняет цвет, когда устройство полностью активировано.

У мышей-диабетиков раны, обработанные WPED, заживали значительно быстрее. К 11-му дню 75% ран с электрической стимуляцией полностью закрылись, по сравнению с 12,5% в группе без электростимуляции и ни одной в контрольной группе.

Язвы на диабетической стопе являются одной из основных причин ампутаций, поэтому во всем мире системам здравоохранения срочно требуются новые методы их лечения. "Последняя терапия, одобренная FDA, была разработана более 25 лет назад", — говорит Аристидис Вевес, профессор хирургии в Beth Israel Deaconess Center. При дальнейшей доработке и клинических испытаниях эта недорогая повязка, активируемая водой, может стать простым, но эффективным решением для миллионов людей, нуждающихся в более эффективном уходе за ранами.

Ранее Фокус писал о создании умной повязки лечащей и мониторящей развитие инфекций. Умная повязка предназначена для мониторинга ран и предотвращения инфекций путем проверки наличия мочевой кислоты, аммония, глюкозы, лактата, изменений рН и температуры.

Также Фокус писал о создании повязки от ожогов, облегчающей жизнь пациентам. Новизна заключается в ее способности безболезненно отделяться от кожи при охлаждении.