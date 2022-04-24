RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Стародавні скарби. У Єгипті знайшли монети з Клеопатрою і ритуальну кімнату (фото)

Юлія Чайка
935
споруди, розкопки, фото

Археологам вдалося виявити ці приголомшливі знахідки під час пошуку залишків величезного комплексу римської епохи.

У процесі нещодавніх розкопок на ділянці на захід від Олександрії — портовому єгипетському місті на узбережжі Середземного моря, команда єгиптологів розкопала величезний комплекс римської епохи, враховуючи свідчення стародавньої гончарної майстерні із залишками округлих посудин, монет, статуеток і навіть ритуальної кімнати, пише Express.

Це місце належить до римського періоду історії Єгипту, який почався приблизно в 30 році до н. е., але є також свідчення, які вказують на його використання в пізніший візантійський період.

глеки, пісок, фото
Команда єгиптологів розкопала величезний комплекс римської епохи, враховуючи свідчення стародавньої гончарної майстерні із залишками округлих посудин, монет, статуеток і навіть ритуальної кімнати.

Також на цій ділянці було знайдено два поховання, зокрема вагітної жінки, які, як вважають, належать до пізнього Середньовіччя.

Крім того, команда натрапила на групу з 13 кімнат, збудованих із вапняку, зокрема кімнату для богослужінь. За оцінками дослідників, вони були побудовані під час правління Птолемеїв. Усередині кімнат було знайдено кілька химерних кісток тварин, що належать свиням, вівцям, козам і рибам, а також глиняні ємності з рештками тварин, які, як вважають, використовувалися як сховища.

монета, стіл, фото
На підлозі знаходилася велика кількість монет із зображеннями Олександра Македонського, грецького бога Зевса та останньої єгипетської цариці Клеопатри

На підлозі була велика кількість монет із зображеннями Олександра Македонського, грецького бога Зевса й останньої єгипетської цариці Клеопатри — однієї з найвідоміших фараонів. Археологи ретельно шукали свідчення неподалік центру Олександрії, де вона народилася і правила. Проте її гробницю так і не було знайдено за 2 000 років після її смерті. Багато хто вважає, що її рештки були знищені потужним землетрусом, який обрушився на узбережжя Греції у 365 році н. е.

Нагадаємо, що в квітні цього року в Єгипті також знайшли майстерню з виготовлення амфор, в якій знаходилися різні артефакти, враховуючи кухонні плити, велику кількість монет, теракотові статуї та човновий якір.