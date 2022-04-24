Стародавні скарби. У Єгипті знайшли монети з Клеопатрою і ритуальну кімнату (фото)

Археологам вдалося виявити ці приголомшливі знахідки під час пошуку залишків величезного комплексу римської епохи.

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У процесі нещодавніх розкопок на ділянці на захід від Олександрії — портовому єгипетському місті на узбережжі Середземного моря, команда єгиптологів розкопала величезний комплекс римської епохи, враховуючи свідчення стародавньої гончарної майстерні із залишками округлих посудин, монет, статуеток і навіть ритуальної кімнати, пише Express.

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Це місце належить до римського періоду історії Єгипту, який почався приблизно в 30 році до н. е., але є також свідчення, які вказують на його використання в пізніший візантійський період.

[ + – ] Команда єгиптологів розкопала величезний комплекс римської епохи, враховуючи свідчення стародавньої гончарної майстерні із залишками округлих посудин, монет, статуеток і навіть ритуальної кімнати.

Також на цій ділянці було знайдено два поховання, зокрема вагітної жінки, які, як вважають, належать до пізнього Середньовіччя.

Крім того, команда натрапила на групу з 13 кімнат, збудованих із вапняку, зокрема кімнату для богослужінь. За оцінками дослідників, вони були побудовані під час правління Птолемеїв. Усередині кімнат було знайдено кілька химерних кісток тварин, що належать свиням, вівцям, козам і рибам, а також глиняні ємності з рештками тварин, які, як вважають, використовувалися як сховища.

[ + – ] На підлозі знаходилася велика кількість монет із зображеннями Олександра Македонського, грецького бога Зевса та останньої єгипетської цариці Клеопатри

На підлозі була велика кількість монет із зображеннями Олександра Македонського, грецького бога Зевса й останньої єгипетської цариці Клеопатри — однієї з найвідоміших фараонів. Археологи ретельно шукали свідчення неподалік центру Олександрії, де вона народилася і правила. Проте її гробницю так і не було знайдено за 2 000 років після її смерті. Багато хто вважає, що її рештки були знищені потужним землетрусом, який обрушився на узбережжя Греції у 365 році н. е.

Нагадаємо, що в квітні цього року в Єгипті також знайшли майстерню з виготовлення амфор, в якій знаходилися різні артефакти, враховуючи кухонні плити, велику кількість монет, теракотові статуї та човновий якір.