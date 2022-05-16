Ученые показали оригинальные цвета фресок в самом известном храме Древнего Египта (фото)

Во время реставрационных работ ученые смогли увидеть, как выглядели росписи на стенах храма бога Хнума, которому уже 2 тысячи лет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Немецкие и египетские археологи продолжают проводить реставрацию известного храма, который посвящен богу-творцу человека – Хнуму. Этот храм находится в городе Эсна, который расположен в 54 км от Луксора в Египте. Во время новых реставрационных работ ученые обнаружили первоначальные цвета и росписи в одной из частей древнего храма, сообщает Heritagedaily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Древние египтяне изображали бога Хнума с бараньей головой Фото: wikipedia

Древние египтяне считали Хнума – богом-творцом, который создал человека из глины на гончарном круге. Также его считали богом, который был хранителем разливов Нила. Это один из самых ранних известных науке египетских богов, который также был богом плодородия.

[ + – ] Во время новых реставрационных работ ученые обнаружили первоначальные цвета и росписи в одной из частей древнего храма Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Некоторые исторические записи гласят о том, что его также считали и создателем некоторых других египетских богов. Хнум носил титулы "Божественный Гончар" и "Владыка, сотворивший вещи из самого себя".

[ + – ] Храм Хнума в Эсне Фото: wikipedia

Строительство храма Хнума в Эсне началось еще во II веке до н.э. во времена правления Птолемеев, потомков одного из военачальников Александра Македонского, который завоевал Египет в IV веке до н.э. Сооружение храма закончилось только в I веке н.э., когда Египет был под властью Римской империи. Как раз части храма, которые были построены в римских период, сохранились лучше всего.

[ + – ] Во время реставрационных работ, ученым удалось обнаружить оригинальные цвета и росписи под потолком у входа в храм Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Во время реставрационных работ, ученым удалось обнаружить оригинальные цвета и росписи под потолком у входа в храм. Археологи смогли найти изображение 46 грифов. У 20 из них имеются головы этой птицы, которые представляют Верхний Египет, а остальные имеют голову кобры и представляют Нижний Египет.

"Красочные изображения и египетские надписи, которые нам удалось очистить пострадали за эти 2 тысячи лет от огромного слоя пыли", — говорит египетский археолог Хишам Эль-Лити.

[ + – ] Храм Хнума в Эсне Фото: wikipedia

Во время очистки одной из стен храма Хнума, ученые также обнаружили надписи на греческом языке, которые были сделаны красными чернилами. Их нанесли во времена правления римского императора Домициана (81-96 гг. н.э.). Надпись содержит информацию о дне и месяце древнеегипетского календаря и эта дата примерно соответствует времени завершения строительства храма.

Фокус уже писал о том, что древнеегипетский фараон Пиопи II покрывал медом рабов, чтобы отпугивать от себя мух.

Также ученые выяснили, что забытая в хранилище древнеегипетская мумия оказалась священной птицей.