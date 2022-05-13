Египетский фараон Пиопи II покрывал медом рабов, чтобы отпугивать от себя мух, — ученые

Древнеегипетский царь пришел к власти в очень юном возрасте. По мнению ученых, именно это чувство "избранности" и привело к его бредовому поведению.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Пиопи II был египетским фараоном Древнего царства, который взошел на престол в юные годы — в возрасте 6 лет, пишет Ancient Origins.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По мнению ученых, это чувство "избранности" привело к тому, что он стал одним из самых требовательных царей Древнего Египта.

Неферкара Пиопи II был фараоном VI династии Древнего царства, правившим приблизительно в 2300-2206 годах до н. э. Однако стоит отметить, что в первые годы царствования Пиопи II вместо него правила его мать Анхесенпепи II.

Фараона обычно описывают как самого долгоправящего монарха в истории, причем одни источники ссылаются на 94-летнее правление, в то время как другие указывают, что оно длилось 64 года.

Ужасающее поведение

[ + – ] Статуя малолетнего Пиопи II сидящего на коленях у своей матери

Помимо долгого правления, Пиопи II также известен довольно бредовым поведением.

Сохранившееся письмо, которое Пиопи II написал Хуфкору — египетский номарх Та-сети времен правления фараонов VI династии, показывает, что Пиопи II просил захватить танцующего пигмея (человек очень маленького роста) и отдать его для развлечения двора.

Также фараон ненавидел мух, поэтому требовал, чтобы его рабы были покрыты медом, выполняя функцию ловушек для мух. В результате благодаря ловкости и непоколебимому упорству этого насекомого, муха стала пользоваться большим уважением, являясь символом упорства и настойчивости. Поэтому золотыми мухами награждали солдат, проявивших такие качества на поле боя.

Амулеты с мухами изготавливались из золота, серебра, афганского лазурита, фаянса, карнеола и аметиста. Также древние египтяне верили, что ношение амулета с мухой защищает от укусов насекомых или отгоняет мух.

Напомним, что ранее египтологи смогли узнать, какой аромат имела царица Клеопатра. Объединив древние тексты и современную химию, исследователи воссоздали духи, которыми пользовалась последняя царица эллинистического Египта.